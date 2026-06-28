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Bar Gañan
Foto: Bar Gañan | Bar Gañan

Bar Gañán

  • Bares y pubs
  • Sarrià - Sant Gervasi
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Este bar nace con la voluntad de ser un «bar de los de siempre». ¿Cómo lo consigue? Con una carta corta, directa y bien ejecutada, que incluye conservas y platos fríos, platillos, huevos, pescado y marisco, además de platos más contundentes. En otras palabras: gildas, boquerones en vinagre, cap i pota, pincho de tortilla, calamares a la andaluza, macarrones gratinados, etc. También existe la opción de pedir medias raciones.

Uno de los eslóganes del local es, al mismo tiempo, toda una declaración de intenciones: 'Un gañán nunca cena en casa'. La propuesta culinaria es clásica, mientras que el interiorismo apuesta por un estilo moderno. En la terraza se está de maravilla. Es obra de los mismos responsables de Bar Galán (Muntaner, 212) y Maggiorata (Enric Granados, 14).

Detalles

Dirección
Mandri, 32
Barcelona
08022
Transporte
FGC El Putxet
Precio
€€
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