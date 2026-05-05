Time Out dice

De acuerdo, L'Hospitalet no está tan gentrificado como Barcelona, pero tampoco es una burbuja impermeable. Era cuestión de tiempo que llegaran las cafeterías de especialidad. ¡Hola, Masala Chy! Al frente está el medellinense Julio César Franco, científico y barista, y el local es, en realidad, un obrador reconvertido en cafetería. Se pueden pedir cafés en diferentes formatos, pero la estrella es el chai, disponible tanto en versión latte como tradicional.

Detrás del mostrador elabora su Chai Spice Concentrate –un producto natural que facilita su preparación–, que distribuye a diversos locales barceloneses. Para acompañar la oferta líquida, una bollería de calidad, intensamente especiada