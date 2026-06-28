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Con más de 70 años de historia, el Montesquiu, conocido afectuosamente entre los clientes como Quiu, se ha convertido en un referente del barrio. El local se divide en dos áreas: una barra informal a la entrada y una sala formal al fondo, para todo tipo de encuentros.
La amplia carta combina las tradicionales tapas con platillos de cocina de chup-chup. Desde las bravas, que se sirven con un ticket numerado, hasta el steak tartar con patatas y rúcula o los macarrones del cardenal gratinados con ragú de cerdo ibérico, cada plato ha sido meticulosamente seleccionado por Javier De Las Muelas, quien también ha impregnado el establecimiento con obras artísticas de primer nivel. Además, no podéis iros sin probar alguno de sus cócteles.
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Discover Time Out original video