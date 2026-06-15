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Paul

  • Bares y pubs | Cafeterías
  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
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Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Time Out dice

París queda un poco más cerca de Barcelona gracias al aterrizaje de Paul, la histórica marca francesa (¡fundada en 1891!) que, tras centenares de locales por todo el mundo, se instala en nuestra ciudad con una doble apertura estratégica: en la Rambla de Catalunya, 29 y en la avenida Diagonal, 433. Para abastecerlos, han montado un obrador propio en la calle de Bailén donde elaboran a diario todo lo que llega a sus escaparates. Es una cadena, sí, pero con la calidad a gran escala digna de una de las gastronomías más orgullosas y relevantes del mundo.

El espacio funciona como una mezcla de boulangerie tradicional y cafetería de toda la vida. Por un lado, se puede ir a buscar pan hecho con harinas ecológicas o caer en la tentación de su pastelería clásica, que reivindica la buena mantequilla sin conservantes, colorantes ni aceite de palma para dar forma a croissants, pain au chocolat, macarons y tartaletas. Por el otro, cuenta con baristas que sirven café de especialidad 100% arábica y una pequeña carta con platos calientes, aquellos clásicos informales franceses como la quiche lorraine o el croque monsieur para el mediodía, que se pueden acompañar con una copa de vino o de champán. Un buen refugio para hacer una pausa a la francesa (que es casi como a la catalana, pero no del todo).

Detalles

Dirección
Rambla de Catalunya, 29
Barcelona
08029
Transporte
M: Passeig de Gràcia
Horas de apertura
Cada día de 7.30 a 20 h.
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