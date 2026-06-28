[category]
[title]
En Barcelona ya empezamos a contar con un buen puñado de locales brasileños: restaurantes de cocina tradicional, ‘churrascarías’ con buffet libre y, gracias a Pinga, también un ‘boteco’. En Brasil, los ‘botecos’ son bares pequeños e informales donde tomar un ‘chopp’ (cerveza de barril sin pasteurizar, servida muy fría) y hacer un bocado rápido o, como lo llaman ellos, un ‘petisco’: daditos de tapioca, yuca frita, empanadillas de gambas, etc. También podréis pedir platos más contundentes de aquí con un toque de allá, como torreznos con cebolla morada y menta, pulpo frito con alubias, o arroz de carrillera y setas. De postre, ‘pie’ de caipirinha.
Al frente están Adriano Serff y Helena Furtado, cocinera autodidacta y concursante de MasterChef Brasil 2021.
[category]
[title]
Discover Time Out original video