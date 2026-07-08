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Barcelona

  1. Platja Montroig Camping Resort
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Reseña

Platja Montroig Camping Resort

5 de 5 estrellas
  • Hoteles | Campamentos
  • Fuera de Barcelona
  • Crítica de Time Out
Escrito por Time Out Barcelona Editors
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Time Out dice

Situado en primera línea de mar en Mont-roig del Camp, este complejo de 35 hectáreas es uno de los habituales en las listas de destinos al aire libre mejor valorados del continente gracias a una constante renovación de sus instalaciones. Su gran atractivo natural es un kilómetro de playa propia que convive con un enorme despliegue de ocio acuático. Por un lado, la Garden Pool ofrece cuatro piscinas rodeadas de césped, ideal para el descanso, mientras que la Splash Pool funciona como un parque acuático infantil lleno de juegos y toboganes. La variedad gastronómica es uno de sus puntos fuertes: encontraréis, entre otros espacios, el Espai Grill Restaurant, una brasa al estilo de masía catalana, el restaurante Terrassa, con una variada oferta de cocina mediterránea, tapas, bocadillos y pizzas –de masa casera– y el Bar Tucanamar, un espacio gastronómico en primera línea de mar equipado con barbacoa que trabaja pescado y marisco frescos y carne de la buena (y unos precios de lo más interesantes).

El deporte y el confort en el alojamiento centran la evolución del resort. En el ámbito de la actividad física, el cámping dispone de un gimnasio exterior de 200 m², equipado para calistenia y entrenamiento dinámico, que se añade al gimnasio interior clásico, a la pista polideportiva renovada y a una decena de espacios para raquetas, incluyendo tenis, pádel, baloncesto y pickleball. Para la estancia, el abanico de alojamientos ha crecido con la incorporación de las modernas Sunrise Villas (¡bungalows de 80 m²!) de diseño mediterráneo y amplias terrazas, así como la reforma integral de las Palm Tree Villas, con suelos y paredes revestidos de madera y electrodomésticos de última generación. Y la guinda del pastel la pone un Spa & Wellness Center, con jacuzzi exterior, sauna, baño turco y servicios de masaje.

El cámping también cuenta con una nutrida agenda de espectáculos de música y animación para todos los públicos: desde conciertos de grandes éxitos de rock hasta ilusionismo, magia y concursos. Sí, esta zona de Tarragona está rodeada de belleza (Pratdip, la Fundación Mas Miró, la Mare de Déu de la Roca...), pero la tentación de quedarse entre palmeras y playa, disfrutando y descansando es muy, muy grande.

Detalles

Dirección
N-340, Km 1.136
Mont-roig del Camp
43300
Horas de apertura
Abierto del 27 de marzo al 25 de octubre
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