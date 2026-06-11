Australian Music Showcase

Time Out dice

Seguro que cuando pensáis en música australiana os vienen a la cabeza nombres como Nick Cave, INXS, The Church, The Go-Betweens y Kylie Minogue, pero tal como pasa aquí, el país de los canguros también cuenta con una escena independiente rica, variada y vibrante. Con el objetivo de darla a conocer, la sala Heliogàbal de Barcelona acoge el 27 de junio un triple concierto con artistas de Australia que tienen vínculos con Catalunya: John Kennedy y los Nuevos Originales, Murray and The Movers y Peter Loveday.

John Kennedy, que actualmente vive en Sitges, inició su trayectoria musical entre Brisbane y Sydney al frente de formaciones como JFK and the Cuban Crisis y John Kennedy’s Love Gone Wrong. Después de años de girar por todo el mundo defendiendo un estilo propio que él mismo bautiza como urban and western, actúa bajo el nombre de John Kennedy y Los Nuevos Originales acompañado de Paco Peñaranda.

Desde Sydney, Lizzie Mack y Murray Cook fusionan el carácter australiano con el Americana: un viaje sonoro que transita por el country, el blues pantanoso y los sonidos de raíz. Como curiosidad histórica, Cook es conocido por haber sido uno de los miembros fundadores del famoso grupo de música infantil The Wiggles.

Cierra el cartel Peter Loveday, un cantautor que dio sus primeros pasos con la banda de Brisbane Birds Of Tin antes de instalarse en Londres para fundar Tiny Town. Su vínculo con Barcelona es de largo recorrido, ya que la ciudad es ahora su residencia actual y el centro de su actividad artística. Su último trabajo discográfico, The man who loved flowers (2026), cuenta con la colaboración de David McClymont, exmiembro de la mítica banda escocesa Orange Juice.