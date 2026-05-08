Cursa de El Corte Inglés 2026: horarios, recorrido y afectaciones de transporte en Barcelona este domingo

El 10 de mayo, el centro de la ciudad quedará cortado por este evento que empezará en Maria Cristina y que acabará en plaza Catalunya

Barcelona celebra la 46ª edición de la Carrera El Corte Inglés este domingo 10 de mayo, y esto significa que el centro de Barcelona quedará cortado durante unas horas por la mañana.

La carrera comenzará a las 9 h en la Diagonal (justo delante de El Corte Inglés). Los corredores bajarán por la avenida hasta la plaza de Cinc d'Oros, donde girarán por el paseo de Gracia y seguirán por calles principales como Aragón, Viladomat y la Gran Vía, para acabar en la plaza de Cataluña.

Cortes y afecciones al tráfico

La carrera de El Corte Inglés provocará afecciones a la movilidad entre las 5 y las 14 h. En total, 37 líneas de autobús de TMB alterarán el servicio con desvíos o limitaciones de recorrido en el centro de la ciudad.

Corte Inglés Recorrido Corte Inglés

Entre las líneas afectadas están la H6, la H8, la H10, la H12 y la H16, los autobuses que van de la V3 a la V21, y las rutas azul y roja del Barcelona Bus Turístico. Los cortes de tráfico serán en el eje de la Diagonal y las calles del Eixample por donde pasa la carrera.

Para evitar complicaciones, el ayuntamiento de Barcelona recomienda el uso del metro como transporte prioritario durante la mañana del domingo. Para llegar a la zona de salida, la estación de referencia es Maria Cristina (L3), y para acceder a la zona de llegada se pueden utilizar las estaciones de Catalunya (L1, L3) o Paseo de Gracia (L2, L3, L4).

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