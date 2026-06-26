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Estas 16 iglesias preciosas de Cataluña se iluminan solo con velas esta noche (y la entrada es gratuita)

De 20:30 a 23:30 h, algunos de los templos más bonitos del territorio se podrán visitar con una luz especial el viernes 26 de junio

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Nit de les espelmes
IG (@cataloniasacra) | Nit de les espelmes
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Más allá de ser espacios sagrados, las iglesias están llenas de historia y de arte (sobretodo las de Barcelona, que además son bonitas). Son lugares donde la arquitectura y la ciencia se conectan con nuestras creencias y con aquellas preguntas internas que no tienen respuesta. Además, son sitios para encontrarse con uno mismo, son un refugio del mundo ruidoso y estridente. Por eso iniciativas como la Noche de las iglesias invitan a descubrirlas con otra mirada, pero solo será esta noche. 

Después del éxito de las dos primeras ediciones, la red Catalonia Sacra organiza la tercera noche llenando iglesias de velas y de silencio. Este viernes 26 de junio, varios templos de Cataluña se iluminarán de 20.30 a 23.30 h, y la entrada será libre y gratuita.

Lista de iglesias que puedes visitar:

  • Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries (Alt Empordà) · Bisbat de Girona
  • Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa (Bages) · Bisbat de Vic
  • Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona (Barcelonès) · Arquebisbat de Barcelona
  • Capella de Sant Magí de Tarragona (Tarragonès) · Arquebisbat de Tarragona
  • Catedral de Sant Pere de Vic (Osona) · Bisbat de Vic
  • Ermita de Sant Quirc de Durro (Alta Ribagorça) · Bisbat d’Urgell
  • Monestir de Santa Maria de Lluçà (Lluçanès) · Bisbat de Vic
  • Església de Sant Miquel de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) · Bisbat d’Urgell
  • Església de Sant Pere de Figueres (Alt Empordà) · Bisbat de Girona
  • Església de Santa Maria de Cervera (Segarra) · Bisbat de Solsona
  • Església de Santa Maria de la Geltrú (Garraf) · Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
  • Església de Santa Maria la Major de Montblanc (Conca de Barberà) · Arquebisbat de Tarragona
  • Monestir de Poblet (Conca de Barberà) · Arquebisbat de Tarragona
  • Monestir de Santa Maria de l’Estany (Moianès) · Bisbat de Vic
  • Monestir de Santa Maria de Ripoll (Ripollès) · Bisbat de Vic
  • Santuari de la Mare de Déu del Tura (Olot) · Bisbat de Girona

Para más actividades gratuitas, puedes echar un vistazo a nuestra lista

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