Estas 16 iglesias preciosas de Cataluña se iluminan solo con velas esta noche (y la entrada es gratuita)

De 20:30 a 23:30 h, algunos de los templos más bonitos del territorio se podrán visitar con una luz especial el viernes 26 de junio

Más allá de ser espacios sagrados, las iglesias están llenas de historia y de arte (sobretodo las de Barcelona, que además son bonitas). Son lugares donde la arquitectura y la ciencia se conectan con nuestras creencias y con aquellas preguntas internas que no tienen respuesta. Además, son sitios para encontrarse con uno mismo, son un refugio del mundo ruidoso y estridente. Por eso iniciativas como la Noche de las iglesias invitan a descubrirlas con otra mirada, pero solo será esta noche.

Después del éxito de las dos primeras ediciones, la red Catalonia Sacra organiza la tercera noche llenando iglesias de velas y de silencio. Este viernes 26 de junio, varios templos de Cataluña se iluminarán de 20.30 a 23.30 h, y la entrada será libre y gratuita.

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Lista de iglesias que puedes visitar:

Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries (Alt Empordà) · Bisbat de Girona

Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa (Bages) · Bisbat de Vic

Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona (Barcelonès) · Arquebisbat de Barcelona

Capella de Sant Magí de Tarragona (Tarragonès) · Arquebisbat de Tarragona

Catedral de Sant Pere de Vic (Osona) · Bisbat de Vic

Ermita de Sant Quirc de Durro (Alta Ribagorça) · Bisbat d’Urgell

Monestir de Santa Maria de Lluçà (Lluçanès) · Bisbat de Vic

Església de Sant Miquel de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) · Bisbat d’Urgell

Església de Sant Pere de Figueres (Alt Empordà) · Bisbat de Girona

Església de Santa Maria de Cervera (Segarra) · Bisbat de Solsona

Església de Santa Maria de la Geltrú (Garraf) · Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Església de Santa Maria la Major de Montblanc (Conca de Barberà) · Arquebisbat de Tarragona

Monestir de Poblet (Conca de Barberà) · Arquebisbat de Tarragona

Monestir de Santa Maria de l’Estany (Moianès) · Bisbat de Vic

Monestir de Santa Maria de Ripoll (Ripollès) · Bisbat de Vic

Santuari de la Mare de Déu del Tura (Olot) · Bisbat de Girona

Para más actividades gratuitas, puedes echar un vistazo a nuestra lista.