Estas 16 iglesias preciosas de Cataluña se iluminan solo con velas esta noche (y la entrada es gratuita)

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De 20:30 a 23:30 h, algunos de los templos más bonitos del territorio se podrán visitar con una luz especial el viernes 26 de junio
Más allá de ser espacios sagrados, las iglesias están llenas de historia y de arte (sobretodo las de Barcelona, que además son bonitas). Son lugares donde la arquitectura y la ciencia se conectan con nuestras creencias y con aquellas preguntas internas que no tienen respuesta. Además, son sitios para encontrarse con uno mismo, son un refugio del mundo ruidoso y estridente. Por eso iniciativas como la Noche de las iglesias invitan a descubrirlas con otra mirada, pero solo será esta noche.
Después del éxito de las dos primeras ediciones, la red Catalonia Sacra organiza la tercera noche llenando iglesias de velas y de silencio. Este viernes 26 de junio, varios templos de Cataluña se iluminarán de 20.30 a 23.30 h, y la entrada será libre y gratuita.
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