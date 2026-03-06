La Sagrera tendrá un parque que será el doble de grande que el de la Ciutadella en 2031

El proyecto, que costará 260 millones de euros, incluye la construcción de 11.000 viviendas y equipamientos públicos en el barrio

Barcelona tendrá un parque gigante en la Sagrera que será como un Central Park de 4 kilómetros. Con 36 hectáreas, será dos veces más grande que el parque de la Ciutadella. El Ayuntamiento invertirá en él 260 millones de euros, un presupuesto que incluye otros proyectos que cambiarán totalmente el aspecto de esta zona de la ciudad.

El parque estará terminado en el año 2031, momento en el que también estarán disponibles los más de 11.000 pisos nuevos, las escuelas y los centros de salud del barrio. Además, la estación de la Sagrera será un punto clave para moverse en transporte público, ya que acogerá tres líneas de metro y tres de Rodalies.

Una unión entre los distritos de Sant Andreu y Sant Martí

El proyecto busca eliminar la barrera histórica de las vías para coser los distritos de Sant Andreu y Sant Martí, conectando ejes como los de Espronceda, Bac de Roda-Felip II y la rambla de Prim. De esta manera, se creará una continuidad urbana entre barrios como la Sagrera, el Clot y la Verneda, donde se levantarán más de 11.000 viviendas y nuevos equipamientos públicos.

Asimismo, la futura estación de la Sagrera se convertirá en un gran referente metropolitano que conectará tres líneas de metro (L4, L9 i L10) y tres de Rodalies (R1, R2 i R11).

Ajuntament de Barcelona Entrada nueva estación de La Sagrera

El Ayuntamiento de Barcelona prevé que este proyecto creará más de 10.000 puestos de trabajo. El plan incluye nuevas oficinas, hoteles y superficies comerciales, y consolidará sectores como el Triangle Ferroviari o la Maquinista como los nuevos motores económicos del barrio.

