Los islandeses Sigur Rós actuarán con la Orquestra Simfònica del Vallès en Barcelona este 2026

Un reguero de críticas entusiastas preceden la nueva visita de los islandeses Sigur Rós a Barcelona, esta vez con los 41 músicos de la Orquestra Simfònica del Vallès para interpretar su disco más reciente, Átta (2023), aunque no renuncian a otras piezas muy queridas de su discografía. La cita es el 11 de septiembre, en el Auditori del Forum y solo tiene otra fecha en el Estado español, el 15 del mismo mes en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Se trata de una última oportunidad para ver la gira que Sigur Rós emprendieron hace un tiempo con el director Robert Ames y orquestas de los países que visitan, y que ya ha pasado por el Royal Albert Hall de Londres, la Sala Santa Cecilia de Roma, la Salle Pleyel de París, el Bozar de Bruselas, el Auditorio Nacional de Ciudad de México y la Konzerthaus de Viena. Entre las orquestas con las que han colaborado, están la London Contemporary Orchestra (LCO), la Wordless Music Orchestra, la Tallinn Chamber Orchestra, la Taiwan National Symphony Orchestra, Resound Collective, la Brisbane Philharmonic y la Melbourne Symphony Orchestra, entre otras.

Conocidos por hacer una música que te transporta a una naturaleza oceánica, en una lengua inventada que a veces puede recordar a la de los delfines, Sigur Rós decidió embarcarse en este proyecto orquestal, una gira que ahora llega a su última etapa. "Estamos emocionados de volver a los conciertos con orquesta en septiembre", asegura el miembro del grupo Kjartan Sveinsson. "Siempre es muy especial sentirse en medio de una orquesta, rodeados de todos estos músicos fantásticos con los que hemos tocado durante los últimos cuatro años. Gracias a todos los que han venido a nuestros conciertos, a todos los músicos, al equipo técnico y, especialmente, a nuestro director y arreglista Rob Ames y a nuestra arreglista principal María Huld Markan Sigfúsdóttir".

Foto: Doctor Music Sigur Rós

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Las entradas para los conciertos de Barcelona y Bilbao se pondrán a la venta este viernes 20 de marzo a las 10 h. Las de Barcelona se podrán adquirir a través de doctormusic.com y entradas.com, mientras que las de Bilbao estarán disponibles en doctormusic.com y euskalduna.eus. Los precios irán de los 64,40 a los 178,25 euros para Barcelona y de los 82,50 a los 170,50 euros. Más información y acceso a la preventa en sigurros.com/tour.