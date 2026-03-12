Morrissey no puede dormir por el ruido de las fallas y cancela su concierto en Valencia

El cantante anuncia que se encuentra en un estado "catatónico" y que esto hace imposible su actuación en el Palau de les Arts

No és la primera vez que Morrissey cancela un concierto, pero nunca lo había hecho por culpa de las fallas. El cantante tenía que actuar hoy jueves 12 de marzo en el Palau de les Arts, pero "después de dos días de viaje, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles” y “no pudo dormir ni descansar durante la noche a causa del ruido del festival, las voces techno a todo volumen y los anuncios por megafonía", según ha informado a través de la página web morrisseycentral.com.

En un primer momento, la web anunciaba lo siguiente: "Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico. Antes de salir hacia el concierto programado para esta noche, por favor, comprueben si el espectáculo todavía es posible en estas circunstancias”. Más tarde, un nuevo aviso anunciaba la suspensión del concierto: “El concierto programado para esta noche en Valencia es imposible de realizar por falta de sueño". Morrissey había viajado por carretera de Milán a Valencia, pero no pudo descansar "a causa del ruido”.

Más conciertos en los próximos días

El artista tiene programados otros conciertos estos días: está previsto que actúe el 14 de marzo en el Auditorio de Zaragoza y el 16 en el Cartuja Center de Sevilla. Morrissey había colgado el cartel de sold-out para las tres fechas.

