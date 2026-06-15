Ya se pueden reservar las entradas gratuitas para abuelos y nietos para visitar Las Golondrinas, el Aquàrium y el Museo de Cera

Hay espacios emblemáticos de Barcelona que se deben visitar una vez en la vida, como Las Golondrinas, el Museo de Cera y el Aquàrium. Y si el tour es en familia, mejor que mejor; así que, Amics de La Rambla ha organizado un fin de semana de puertas abiertas para que abuelos y nietos descubran la ciudad juntos.

Este evento familiar será el fin de semana del 25 y 26 de junio, y las entradas ya se pueden reservar a través de su página web.

Espacios que hay que visitar una vez en la vida

Si nunca has visitado el Aquàrium, esta podría ser tu oportunidad. Abierto desde 1995 en el Moll d'Espanya del Port Vell, es todo un referente mundial en temática mediterránea, especialmente por su labor educativa y de preservación. El espacio acoge unos 11.000 ejemplares de más de 450 especies de todo el mundo repartidos en 66 acuarios que te hacen viajar por el Mar Rojo, el Caribe... donde te puedas imaginar.

Eso sí, la joya de la corona es su famoso túnel transparente de 80 metros de largo: un pasillo donde todo tipo de especies nadan por encima de las cabezas de los visitantes (lo que muchos pensábamos que era el Eurotunnel…).

El Museo de Cera tampoco tiene pérdida y es uno de los lugares con más esencia ramblera de Barcelona, al igual que el café del recinto donde puedes adentrarte en un mundo mágico de hadas. El museo, ubicado en el Passatge de la Banca, ofrece un recorrido cronológico a través de más de 120 figuras repartidas en 28 zonas temáticas, que van desde personajes históricos hasta los artistas más actuales. También es una oportunidad para admirar la belleza del propio edificio, que fue la antigua sede del Banco de Barcelona.

Ajuntament de Barcelona Las Golondrinas

Por último, Las Golondrinas quizás sea el nombre que menos os suena, pero no por ello es el menos interesante: es una manera diferente de descubrir la fachada marítima de la ciudad desde el agua a través de paseos en barco históricos.

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