Time Out dice

Del 12 al 16 de agosto, la plaza Nova y las calles del Barrio Gótico celebran las Fiestas de Sant Roc, una de las fiestas populares más antiguas de Barcelona. Documentadas desde 1589, estas celebraciones mantienen vivo un patrimonio festivo único con tradiciones centenarias, cultura popular y actividades para todas las edades.

Durante cinco días, el barrio se llena de pasacalles, gigantes, sardanas, conciertos y actividades familiares. Uno de los grandes protagonistas es la Cucaña de la plaza Nova, considerada una de las más antiguas que se conservan en Cataluña, junto con otras tradiciones singulares como los panellets de Sant Roc, el porró llarg o el popular En Cu-cut dalt del ruc.

La diada de Sant Roc, el 16 de agosto, concentra algunos de los actos más emblemáticos, con el oficio solemne, la procesión, los bailes tradicionales y el castillo de fuegos que pone punto final a la fiesta.

Programación destacada

Miércoles 12 de agosto

18 h: Crida a la festa. Pasacalles infantil de La Ruta del Panellet. (Desde la pl. Isidre Nonell hasta la pl. Nova).

Jueves 13 de agosto

18 h: En Cu-cut dalt del ruc. Pasacalles inaugural de la fiesta. (Recorrido con salida y llegada en la plaza Nova).

19 h: Izada de la bandera de Sant Roc.

19.10 h: Presentación de la restauración y de los nuevos vestidos de los Gegants Centenaris de Sant Roc de la Plaza Nova.

19.15 h: Baile de sardanas a cargo de la Cobla Ciutat de Cornellà.

19.30 h: Cucaña de la Plaza Nova.

21 h: Cantada de habaneras y ron quemado.

Viernes 14 de agosto

18 h: La Festa del Gos. 53.ª Tradicional Saludo del perro a Sant Roc. Presentación de todos los perros del barrio que quieran participar y reparto de recuerdos.

22 h: Noche de baile con el grupo Waikiki.

00.15 h: Noche de baile con el DJ SendO.

Sábado 15 de agosto

17.30 h: 45.º Encuentro y baile de Gigantes. «Plantada», pasacalles, muestra de bailes y «El Ball a quatre». (Recorrido con salida y llegada en la plaza Nova).

19 h: Chocolatada popular.

22 h: Cucaña de la Plaza Nova.

22 h: Baile con el show Cocodrilo Club del DJ Albert Malla.

Domingo 16 de agosto

9.30 h: Gran traca despertador y a continuación el cortejo tradicional de Sant Roc. (Desde la pl. Nova hasta la pl. del Pi).

9.45 h: Ball de l’Àliga de la ciudad y canto de los gozos a Sant Roc. (En la Catedral de Barcelona, delante de la capilla de Sant Roc).

10.45 h: Renovación del voto a Sant Roc. Misa solemne con baile de los Gigantes, bendición de los panellets de Sant Roc, repique de campanas y lanzamiento de cohetes. (Basílica de Santa Maria del Pi).

12.15 h: Recepción y bailes del cortejo en el Palacio Episcopal. Bailes de honor y colocación de la bandera verde de la Comisión de Fiestas en el balcón principal del palacio. (Palacio Episcopal).

13 h: Baile del centenario de los Gigantes y tres sardanas.

13.05 h: El Porró Llarg. Lleno de buen vino, permanecerá todo el día en la plaza Nova.