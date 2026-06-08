Time Out dice

Si eres de los que piensa que el verano no empieza hasta que el olor a leña y grasa de la buena te llena las fosas nasales, esta es la tuya. Vuelve Meat & Fire, el encuentro internacional de la gastronomía del fuego, que del 12 al 14 de junio celebra su cuarta edición en el Moll de la Fusta con una intención muy clara: demostrar que la cocina con brasas es cultura comestible, crea comunidad y, sobre todo, es una artesanía (¿un arte?) finísima.

Olvidaos de las parrilladas cutres de fin de semana: os esperan 6.000 m² de pura experiencia sensorial donde más de 20.000 carnívoros se reúnen frente al mar para disfrutar de tres días ininterrumpidos de doce del mediodía a once de la noche. El plan es infalible: alucinar con el arte y las elaboraciones de 30 parrilleros internacionales de prestigio, música en directo en tres escenarios y un ambiente que te atrapa desde el primer minuto (¡eso sí que es inmersivo!).

Este año el festival sube la apuesta internacional y trae a Buenos Aires como ciudad invitada con tres bestias de los cuchillos. La delegación argentina viene liderada por Germán Sitz del revolucionario La Carnicería, Magalí Núñez, conocida como "La Maga", que llega desde el elogiado Michel Rolland Grill & Wine para romper moldes con una precisión técnica recomendada por la Guia Michelin, y el maestro Javier Brichetto de Piantao, un auténtico enciclopedista del asado.

Pero el viaje gastronómico no se queda en el Cono Sur, ya que el evento está diseñado para dejarnos con la boca abierta gracias a técnicas de cocina nunca vistas por estas latitudes. Desde el País Vasco, Peio Ayestarán y Alfredo Alzueta recuperarán el burduntzi, una práctica centenaria para cocinar piezas enteras de Black Angus ensartadas en grandes varas de hierro a fuego lentísimo.

Si buscas exotismo, el chef Oleksandr Stepaniuk traerá desde Dubái corderos ensartados en espetos y aromatizados con más de veinte especias. Por su parte, Murat Deniz Temel del restaurante Alaf de Estambul fusionará el legado nómada y kurdo con matices mediterráneos. Pero si lo que quieres es alta cocina pura, el estrellado Hideki Matsuhisa te espera para romperte los esquemas con un temaki de lomo alto con jugo de Wagyu.

Y viajando hacia los mitos urbanos de la comida callejera, Daniel Cocchia de La Birra Bar servirá su famosa creación galardonada como la mejor hamburguesa del mundo. Pocas veces se junta tanto talento de la proteína selecta por metro cuadrado en el mundo, así que, si te consideras un amante de la brasa, préparate con dos días de dieta crudívora, para ir abriendo boca. Podéis comprar las entradas en su web.