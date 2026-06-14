Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Anís
Foto: Anís | Anís

Anís

  • Restaurantes | Libanesa
  • La Barceloneta
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Time Out dice

Anís, que en árabe significa 'buen amigo', abrió en el invierno de 2025 con la idea de dedicarse en cuerpo y alma a la cocina libanesa, al café de especialidad y a los vinos naturales. ¿No conocéis demasiado la gastronomía del país? No hay problema. Concepto número uno: aquí todo gira en torno al 'saj', un pan plano, ligero y crujiente hecho sobre una plancha metálica convexa colocada directamente al fuego. El suyo es de espelta. Podéis acompañarlo con dips (labné, hummus y muhammara) o con toppings (setas con granada, za’atar y pistachos, kafta, etc.).

También hay algunos platillos para compartir y versiones dulces del 'saj', con tahini o mermelada y frutos secos. Las mascotas son bienvenidas.

Detalles

Dirección
Pontevedra, 25
Barcelona
08003
Transporte
M: Barceloneta (L4)
Precio
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.