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Anís, que en árabe significa 'buen amigo', abrió en el invierno de 2025 con la idea de dedicarse en cuerpo y alma a la cocina libanesa, al café de especialidad y a los vinos naturales. ¿No conocéis demasiado la gastronomía del país? No hay problema. Concepto número uno: aquí todo gira en torno al 'saj', un pan plano, ligero y crujiente hecho sobre una plancha metálica convexa colocada directamente al fuego. El suyo es de espelta. Podéis acompañarlo con dips (labné, hummus y muhammara) o con toppings (setas con granada, za’atar y pistachos, kafta, etc.).
También hay algunos platillos para compartir y versiones dulces del 'saj', con tahini o mermelada y frutos secos. Las mascotas son bienvenidas.
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