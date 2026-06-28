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Bar Omar
Foto: Bar Omar | Bar Omar

Bar Omar

  • Restaurantes
  • Sant Gervasi - Galvany
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Abierto en 2016 y bajo la dirección del chef Omar Díaz, este es un lugar ideal para los amantes del tapeo, de los platillos tradicionales y de las buenas vermutadas. El ambiente es distendido y la propuesta culinaria, gamberra y creativa.

Con una cocina a la vista, ofrece elaboraciones mediterráneas para compartir como la croqueta de pollo César, el torrezno con sriracha y limón y la oreja a la brasa con salsa brava, además de platillos como el magret de pato salvaje con peras o el solomillo de ternera con puerros confitados y salvia.

Detalles

Dirección
Amigó, 34
Barcelona
08021
Transporte
Muntaner (M: FGC)
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