Time Out dice

Abierto en 2016 y bajo la dirección del chef Omar Díaz, este es un lugar ideal para los amantes del tapeo, de los platillos tradicionales y de las buenas vermutadas. El ambiente es distendido y la propuesta culinaria, gamberra y creativa.

Con una cocina a la vista, ofrece elaboraciones mediterráneas para compartir como la croqueta de pollo César, el torrezno con sriracha y limón y la oreja a la brasa con salsa brava, además de platillos como el magret de pato salvaje con peras o el solomillo de ternera con puerros confitados y salvia.