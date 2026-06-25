Últimos días de servicio de Casa Leopoldo

Time Out dice

Casa Leopoldo, uno de los restaurantes más emblemáticos de la historia de la cocina catalana en Barcelona, cerrará el próximo domingo 28 de junio. Desde 2024 bajo la gestión del grupo de restauración Banco de Boquerones, este carismático local no ha podido resistir la incertidumbre de la economía y el incremento de los costes de la materia prima; porque si algo ha mantenido Banco de Boquerones en la última encarnación del restaurante ha sido un producto de gama noble que dignifica platos como la rabo de toro, el capipota o la albóndiga con sepia, recetas de cuchara de las que Casa Leopoldo fue pionera y máximo exponente.

Abierta en 1929 por Leopoldo Gil durante la Exposición Universal, Casa Leopoldo vivió una época dorada bajo la batuta de su hija, la volcánica y carismática Rosa Gil. Durante los años setenta, se estableció como templo de la cocina catalana y del estamento intelectual de izquierdas de Barcelona: para tótems de las letras como Vázquez Montalbán, Terenci Moix o Eduardo Mendoza, más que un restaurante, esto era una mezcla de sala de estar, de fiestas y también de despacho de trabajo. Un tercer aspecto era su carácter de centro de arte taurino con un punto trágico –Rosa Gil estuvo casada con el torero José Falcón, que falleció en 1974. El domingo 28, Casa Leopoldo hará su último servicio de mediodía y después acogerá una fiesta privada para los trabajadores