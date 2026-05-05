El Sazón de Isabel

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Reseña
Isabel Carvajal, la dueña, empezó vendiendo yogures caseros a la comunidad mexicana. Enseguida pasó a preparar salsas y tortillas artesanas, y la demanda no paró de crecer, hasta el punto de que tuvo que buscar un local en L’Hospitalet para consolidar y expandir el negocio. Hoy ya cuenta con un segundo establecimiento en el centro comercial Westfield La Maquinista de Barcelona. En la carta encontraréis una oferta clásica, cien por cien mexicana (y eso significa comida muy bien elaborada, a buen precio y muy abundante): quesadillas, tacos, nachos, volcanes, tortas, pozole y birria.
Rellenando los diferentes matices del maíz están los guisos más populares del gigante gastronómico: cochinita, pastor, carnitas, mole... Y ojo, que también dispone de torta ahogada: un pantagruélico bocadillo con frijoles, carnitas y ahogado en salsa de tomate bien picante. En 2023 ganó el premio Presea en la categoría de comida auténtica mexicana en el extranjero, y al año siguiente recibió el Taco de Oro. Para muchos, es uno de los mejores restaurantes mexicanos de Cataluña.
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