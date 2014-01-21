Un lugar donde degustar la mejor cocina de autor, maridada con una selección única de cervezas de todo el mundo. Lejos de ser una cervecería común, MonDoré se diferencia por ofrecer una experiencia gastronómica de tres paradas obligatorias... En la primera parada de ésta ruta, el viajero podrá aplacar su sed degustando cervezas procedentes de diferentes partes del mundo. El siguiente alto en el camino será para disfrutar de la carta del MonDoré, con el objetivo de promover el espíritu mediterráneo de probar y compartir. El viaje finaliza en el GIN&COCKTAIL ROOM, situado en la parte superior y, dónde aplacada la sed y el hambre, el viajero podrá reposar o emprender una nueva travesía hacia la perdición. Bienvenidos al mundo dorado de la cerveza, bienvenidos a MonDoré!