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Escondido detrás de la focacceria Paninaro —de los mismos propietarios de Bronzo— hay un restaurante centrado en la cocina toscana. La carta es corta (ocho 'antipasti', seis primeros, tres segundos y cuatro postres), pero recoge la variedad de la gastronomía de la región: desde platos humildes como la 'pappa al pomodoro' hasta otros más refinados, como el carpaccio de ternera con radicchio, piñones y mayonesa de mostaza con alcaparras crujientes.
La pasta es artesanal y se prepara delante de los clientes. Los vinos son italianos y cambian semanalmente. Terminar con un tiramisú puede parecer un tópico, pero merece la pena. El local es pequeño y sencillo, con pocas mesas y muy juntas, así que reservar es casi obligatorio.
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