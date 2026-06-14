Time Out dice

Escondido detrás de la focacceria Paninaro —de los mismos propietarios de Bronzo— hay un restaurante centrado en la cocina toscana. La carta es corta (ocho 'antipasti', seis primeros, tres segundos y cuatro postres), pero recoge la variedad de la gastronomía de la región: desde platos humildes como la 'pappa al pomodoro' hasta otros más refinados, como el carpaccio de ternera con radicchio, piñones y mayonesa de mostaza con alcaparras crujientes.

La pasta es artesanal y se prepara delante de los clientes. Los vinos son italianos y cambian semanalmente. Terminar con un tiramisú puede parecer un tópico, pero merece la pena. El local es pequeño y sencillo, con pocas mesas y muy juntas, así que reservar es casi obligatorio.