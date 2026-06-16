Cinema a la fresca a l'Illa Diagonal: ‘Calle Málaga’

Time Out dice

Filmada en Marruecos y protagonizada por Carmen Maura, Calle Málaga cuenta la historia de una mujer española de 79 años que disfruta de su plácida vida en Tánger. Todo cambia cuando llega su hija Clara, interpretada por Marta Etura, dispuesta a vender el apartamento donde la madre, María Ángeles, ha vivido toda la vida. Ella se niega a irse de la ciudad donde ha crecido y a renunciar al apartamento de su vida y, mientras hace todo lo posible por conservar su hogar y sus pertenencias, encuentra inesperadamente el amor y el deseo.

Dirigida por Maryam Touzani (El caftán azul y Adam), la película cuenta también con Ahmed Boulane, María Alfonsa Rosso, La Imèn y Miguel Garcés en el reparto, y ha participado en festivales como los de Venecia y Toronto.

Dir.: Maryam Touzani (España, 2026), 116 min.