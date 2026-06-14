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'By hook or by crook'
Foto: Cinema Fora de Lloc | 'By hook or by crook'

Cinema Fora de lloc: 'By hook or by crook'

Ciclo de cine al aire libre de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona con películas dirigidas y protagonizadas por personas LGTBIQ+
  • Salas de cine, Aire libre
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
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Time Out dice

By hook or by crook es un film de culto del cine transmasculino que no se había proyectado nunca antes en el Estado español. La cinta, que se ha restaurado recientemente, reinventa el buddy film a través de la relación entre dos personajes que cruzan sus destinos: Shy, un hombre trans que tras la muerte de su padre huye de la ciudad donde nació, y Valentine, un joven trans que quiere encontrar a su madre biológica.

La película, que se ha presentado en los festivales de Sundance (2002), SXSW Film Festival (2002), Frameline (2017) y Queer Lisboa (2003 y 2025), se proyecta en VOSC (versión original subtitulada en catalán) con SPS (subtitulado para personas sordas). La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Dir.: Harry Dodge y Silas Howard (Estados Unidos, 2001). 98 min.

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Gratis
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