Cinema Fora de lloc: Cortos en femenino 2026

Time Out dice

Muestra de los films ganadores del certamen Cortos en Femenino, que convoca cada año TRAMA (Coordinadora de Muestras y Festivales de cine, vídeo y multimedia realizados por mujeres). Será el miércoles 1 de julio en el patio de la Seu del Districte de Nou Barris, con participación de algunas de las directoras y entrada gratuita hasta completar el aforo.

Cara de bicicleta

Un ensayo histórico en forma de collage que, a partir de imágenes de archivo, fragmentos de películas y textos, celebra la relación histórica que las mujeres han tenido con la bicicleta en clave de libertad y resistencia.

Dir.: Amaia Nerekan Umara e Itziar Zorita Agirre (España, 2025). 23 min.

Los chicos con las chicas

Una situación en el patio de una escuela sirve de punto de partida para reflexionar sobre cómo se construye la identidad de género desde la infancia hasta la adolescencia.

Dir. Claudia García de Mateos (España, 2024). 11 min.

Tú no

Un film sobre preguntas incómodas que surgen cuando se traspasan ciertos límites en torno a la responsabilidad y las consecuencias de algunas violencias de cómo se afrontan en sociedad.

Dir.: Marta Albert González (España, 2025), 18 min.

Un dia perfecte

En un fin de semana en una casa llena de recuerdos y en medio de una celebración con los amigos de toda la vida, Júlia tiene que tomar una decisión crucial.

Dir.: Mariela Artiles Merino (España, 2025). 18 min.

Tenemos que hablar

Una película sobre la culpa, el miedo y lo difícil que es y el valor que se debe reunir a la hora de poner fin a relaciones tóxicas y de dependencia emocional.

Dir.: Caterina Muñoz Luceño (España, 2025). 13 min.