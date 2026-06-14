Cinema Fora de Lloc: Sesión de cortos - Parodia y humor lésbico

Time Out dice

Selección de cortometrajes del ciclo Cinema Fora de Lloc, con la parodia y el humor lésbico como hilo conductor. Unos recursos humorísticos que han servido históricamente para subvertir los discursos dominantes, como muestran estos films realizados entre los años 70 y 90 del siglo pasado, precursores del New Queer Cinema.

Estos son los cortos que se podrán ver el jueves 25 de junio en VOSC en la plaça de Sant Pere, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

A comedy in six unnatural acts

Seis actos para parodiar los estereotipos asociados a las lesbianas a través de los códigos de la estética de Hollywood y de varios gèneros cinematográficos.

Dir.: Jan Oxenberg (Estados Unidos, 1975). 26 min.



17 rooms (or what do lesbians do in bed)

Con una evidente carga irónica, 17 rooms explora los prejuicios que hay detrás de la pregunta "¿Qué hacen las lesbianas en la cama?".

Dir.: Caroline Sheldon (Reino Unido, 1985). 10min.



Burden of dykes

Una crítica en forma de parodia de cómo el psicoanálisis ha afrontado el lesbianismo.

Dir.: Anne Chamberlain (Estados Unidos, 1995). 11min.



B.U.C.K.L.E.

¿Qué pasa durante una noche cualquiera en el Clit Club, conocida sala lésbica de Manhattan?

Dir.: Catherine (Saalfield) Gund y Julie Tolentino (Estados Unidos, 1994) 11 min.