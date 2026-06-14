Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

B.U.C.K.L.E.
Foto: Cinema Fora de Lloc | B.U.C.K.L.E.

Cinema Fora de Lloc: Sesión de cortos - Parodia y humor lésbico

Ciclo de cine al aire libre de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona con películas dirigidas y protagonizadas por personas LGTBIQ+
  • Salas de cine, Aire libre
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
Publicidad

Time Out dice

Selección de cortometrajes del ciclo Cinema Fora de Lloc, con la parodia y el humor lésbico como hilo conductor. Unos recursos humorísticos que han servido históricamente para subvertir los discursos dominantes, como muestran estos films realizados entre los años 70 y 90 del siglo pasado, precursores del New Queer Cinema.  

Estos son los cortos que se podrán ver el jueves 25 de junio en VOSC en la plaça de Sant Pere, con entrada gratuita hasta completar el aforo. 

A comedy in six unnatural acts

Seis actos para parodiar los estereotipos asociados a las lesbianas a través de los códigos de la estética de Hollywood y de varios gèneros cinematográficos. 

Dir.: Jan Oxenberg (Estados Unidos, 1975). 26 min. 

17 rooms (or what do lesbians do in bed)

Con una evidente carga irónica, 17 rooms explora los prejuicios que hay detrás de la pregunta "¿Qué hacen las lesbianas en la cama?". 

Dir.: Caroline Sheldon (Reino Unido, 1985). 10min.

Burden of dykes 

Una crítica en forma de parodia de cómo el psicoanálisis ha afrontado el lesbianismo.  

Dir.: Anne Chamberlain (Estados Unidos, 1995). 11min. 

B.U.C.K.L.E.

¿Qué pasa durante una noche cualquiera en el  Clit Club, conocida sala lésbica de Manhattan?  

Dir.: Catherine (Saalfield) Gund y Julie Tolentino (Estados Unidos, 1994) 11 min. 

Detalles

Dirección
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.