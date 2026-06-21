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‘Els ulls sense rostre (Les yeux sans visage)’
Foto: Gandules | ‘Els ulls sense rostre (Les yeux sans visage)’

Gandules 2026: ‘Els ulls sense rostre (Les yeux sans visage)’

Nueva edición del ciclo de cine al aire libre del CCCB, comisariado por Desirée de Fez bajo el título de ‘Bellas y eternas’
  • Salas de cine, Aire libre
  • CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, El Raval
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
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Time Out dice

Bellas y eternas es el título del Gandules 2026. El ciclo de cine al aire libre del CCCB, que vuelve al Pati de les Dones los martes, miércoles y jueves del 28 de julio al 13 de agosto, presenta un programa comisariado por la escritora y crítica de cine Desirée de Fez en torno a la representación de la belleza en el cine a través de géneros como la fantasía, el terror y la ciencia ficción y que dialoga con la exposición que actualmente se puede ver en el centro, El culto a la belleza.

El 30 de julio es el turno de Los ojos sin rostro de Georges Franju, una de las películas de terror más singulares de los 60, que une belleza y horror a través de la ciencia. El film nos cuenta la historia de un cirujano que, lleno de culpa por un accidente de tráfico que ha desfigurado la cara de su hija, se obsesiona con su reconstrucción hasta el punto de cometer crímenes horribles para lograrlo. Inspirado en la novela de Jean Redon, el film influyó lo suficiente como para que veamos su alargada sombra en La piel que habito, de Pedro Almodóvar.   

Dir.: Georges Franju (Francia, Italia, 1960). 90 min.

 

Detalles

Dirección
CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5
El Raval
Barcelona
08001
Transporte
Catalunya (M: L1, L3), Universitat (M: L1, L2)
Precio
5 €

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