Time Out dice

Bellas y eternas es el título del Gandules 2026. El ciclo de cine al aire libre del CCCB, que vuelve al Pati de les Dones los martes, miércoles y jueves del 28 de julio al 13 de agosto, presenta un programa comisariado por la escritora y crítica de cine Desirée de Fez en torno a la representación de la belleza en el cine a través de géneros como la fantasía, el terror y la ciencia ficción y que dialoga con la exposición que actualmente se puede ver en el centro, El culto a la belleza.

El miércoles 29 de julio se proyecta el film más extremo del programa, una película que se adelanta unos cuantos años a La sustancia de Coralie Fargeat (y que también se puede ver en el Gandules 2026). Helter skelter surge de la adaptación del manga de Kyoko Okazaki, la historia de una famosa modelo que nadie sabe que se opera continuamente en secreto, algo que empezará a perjudicar su físico. El horror de la presión estética y la obsesión por la belleza en una cinta de 2012 formalmente abrumadora.

Dir.: Mika Ninagawa (Japón, 2012). 127 min.