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‘La mosca (The fly)’
Foto: Gandules | ‘La mosca (The fly)’

Gandules 2026: ‘La mosca (The fly)’

Nueva edición del ciclo de cine al aire libre del CCCB, comisariado por Desirée de Fez bajo el título de ‘Bellas y eternas’
  • Salas de cine, Aire libre
  • CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, El Raval
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
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Time Out dice

Bellas y eternas es el título del Gandules 2026. El ciclo de cine al aire libre del CCCB, que vuelve al Pati de les Dones los martes, miércoles y jueves del 28 de julio al 13 de agosto, presenta un programa comisariado por la escritora y crítica de cine Desirée de Fez en torno a la representación de la belleza en el cine a través de géneros como la fantasía, el terror y la ciencia ficción y que dialoga con la exposición que actualmente se puede ver en el centro, El culto a la belleza

El jueves 6 de agosto llega a Gandules una obra maestra del body horror, de la mano de uno de sus mayores exponentes, el canadiense David Cronenberg. La mosca es uno de los grandes filmes de terror de los 80, que recuperaba un clásico de los 50 en el que una mosca se cuela en la máquina con la que un científico se quiere teletransportar. La transformación que experimenta pone a prueba el miedo al deterioro corporal del protagonista, con unos espléndidos Jeff Goldblum, el científico, y Geena Davis, la periodista que asiste horrorizada a los progresivos cambios físicos y psíquicos de su pareja.

Dir.: David Cronenberg (EE. UU., 1986). 96 min.

Detalles

Dirección
CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5
El Raval
Barcelona
08001
Transporte
Catalunya (M: L1, L3), Universitat (M: L1, L2)
Precio
5 €

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