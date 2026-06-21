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‘La substància (The substance)’
‘La substància (The substance)’ | Foto: Gandules

Gandules 2026: ‘La substància (The substance)’

Nueva edición del ciclo de cine al aire libre del CCCB, comisariado por Desirée de Fez bajo el título de ‘Bellas y eternas’
  • Salas de cine, Aire libre
  • CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, El Raval
Àlex Montoya
Escrito por Àlex Montoya
Editor de cine
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Time Out dice

Bellas y eternas es el título del Gandules 2026. El ciclo de cine al aire libre del CCCB, que vuelve al Pati de les Dones los martes, miércoles y jueves del 28 de julio al 13 de agosto, presenta un programa comisariado por la escritora y crítica de cine Desirée de Fez en torno a la representación de la belleza en el cine a través de géneros como la fantasía, el terror y la ciencia ficción y que dialoga con la exposición que actualmente se puede ver en el centro, El culto a la belleza 

El miércoles 5 de agosto es el turno de La sustancia, el film con el que Demi Moore volvió al cine por la puerta grande. A las órdenes de la cineasta francesa Coralie Fargeat, la actriz pone toda la carne en el asador en esta fábula gore, a ratos repugnante, siempre divertida, que habla del pánico al paso del tiempo. Y más cuando la protagonista sufre insoportables presiones y maltratos por el simple hecho de soplar velas.

Como su personaje en la ficción, una famosísima actriz que ha acabado como conductora de un programa televisivo de fitness para señoras, también Demi Moore ha sufrido los efectos de hacerse mayor en una industria que penaliza fundamentalmente a las mujeres que pasan de los 40. Con toneladas de sangre y de humor negrísimo, La sustancia propone una especie de variación femenina y feminista de El retrato de Dorian Gray, mostrando los peligros de buscar, como se dice en el film, "la mejor versión de ti misma". Margaret Qualley (la hija de Andie MacDowell) da una magnífica réplica a Moore en una película tan provocadora como eficaz en su potente mensaje.

Dir.: Coralie Fargeat (EE. UU., 2023). 140 min.

Detalles

Dirección
CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5
El Raval
Barcelona
08001
Transporte
Catalunya (M: L1, L3), Universitat (M: L1, L2)
Precio
5 €

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