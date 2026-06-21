Gandules 2026: ‘Paris is Burning’

Time Out dice

Bellas y eternas es el título del Gandules 2026. El ciclo de cine al aire libre del CCCB, que vuelve al Pati de les Dones los martes, miércoles y jueves del 28 de julio al 13 de agosto, presenta un programa comisariado por la escritora y crítica de cine Desirée de Fez en torno a la representación de la belleza en el cine a través de géneros como la fantasía, el terror y la ciencia ficción y que dialoga con la exposición que actualmente se puede ver en el centro, El culto a la belleza.

El martes 4 de agosto es el turno en Gandules de Paris is burning, que documenta la escena ballroom del Nueva York de los 80. En aquellas fiestas, miembros de las comunidades queer latina y afroamericana desfilaban para competir en varias categorías sin escatimar en vestidos, peinados, maquillajes ni movimientos exagerados (de aquellos gestos surgiría el voguing, estilo de baile al que homenajeó Madonna en Vogue). El film de Jennie Livingston celebra esta manifestación de identidad por parte de personas rechazadas por la sociedad a causa de su orientación sexual y que encontraban comprensión y refugio en las llamadas houses, que pasaban a funcionar como familia de hecho para estos jóvenes desamparados.

Dir.: Jennie Livingston (EE. UU., 1990). 71 min.