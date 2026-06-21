Gandules 2026: ‘The neon demon’

Time Out dice

Bellas y eternas és el título del Gandules 2026. El ciclo de cine al aire libre del CCCB, que vuelve al Pati de les Dones los martes, miércoles y jueves del 28 de julio al 13 de agosto, presenta un programa comisariado por la escritora y crítica de cine Desirée de Fez en torno a la representación de la belleza en el cine a través de géneros como la fantasía, el terror y la ciencia ficción y que dialoga con la exposición que actualmente se puede ver en el centro, El culto a la belleza.

El martes 28 de julio se proyecta The neon demon, del director de Drive, Nicolas Winding Refn, una película visualmente alucinante ambientada en una ciudad de extremos tan contradictorios como Los Ángeles. Por un lado, la promesa de cumplir los sueños, y por el otro, los monstruos que generan el deseo por la fama y la belleza ajena. Poder, envidia, obsesión y tragedia son los ingredientes de un film estéticamente espectacular que se aproxima al fantástico.

Dir.: Nicolas Winding Refn (Dinamarca, Francia, Estados Unidos, 2016). 118 min.