Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

‘The neon demon’
Foto: Gandules | ‘The neon demon’

Gandules 2026: ‘The neon demon’

Nueva edición del ciclo de cine al fresco del CCCB, comisariado por Desirée de Fez bajo el título de ‘Bellas y eternas’
  • Salas de cine, Aire libre
  • CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, El Raval
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
Publicidad

Time Out dice

Bellas y eternas és el título del Gandules 2026. El ciclo de cine al aire libre del CCCB, que vuelve al Pati de les Dones los martes, miércoles y jueves del 28 de julio al 13 de agosto, presenta un programa comisariado por la escritora y crítica de cine Desirée de Fez en torno a la representación de la belleza en el cine a través de géneros como la fantasía, el terror y la ciencia ficción y que dialoga con la exposición que actualmente se puede ver en el centro, El culto a la belleza.

El martes 28 de julio se proyecta The neon demon, del director de Drive, Nicolas Winding Refn, una película visualmente alucinante ambientada en una ciudad de extremos tan contradictorios como Los Ángeles. Por un lado, la promesa de cumplir los sueños, y por el otro, los monstruos que generan el deseo por la fama y la belleza ajena. Poder, envidia, obsesión y tragedia son los ingredientes de un film estéticamente espectacular que se aproxima al fantástico.  

Dir.: Nicolas Winding Refn (Dinamarca, Francia, Estados Unidos, 2016). 118 min.

Detalles

Dirección
CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5
El Raval
Barcelona
08001
Transporte
Catalunya (M: L1, L3), Universitat (M: L1, L2)
Precio
5 €

Fechas y horas

Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.