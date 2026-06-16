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Lady Attila
Mecal Air | Lady Attila

Mecal Air: Comèdia 1

Ciclo gratuito de cine al aire libre del Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación en Can Framis, los viernes del 17 de julio al 28 de agosto
  • Salas de cine, Aire libre
  • Museu Can Framis. Fundació Vila Casas, Sant Martí
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
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Time Out dice

El Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación, que este año ha celebrado su 28ª edición, vuelve a organizar un ciclo de verano, gratuito y al aire libre en el Museo Can Framis, en el Poblenou. A lo largo de siete viernes entre el 17 de julio y el 28 de agosto, el ciclo agrupa las sesiones de cortos en varias temáticas: comedia, publicidad creativa, cortometrajes eróticos y cortos cortísimos. Las proyecciones empiezan a las 22.30 h, pero os recomendamos ir con tiempo para coger sitio, además, habrá servicio de barra y comida.  

En la sesión del viernes 17 de julio, Comedia 1, se proyectarán los cortometrajes Lady Attila (Apolline Andreys, Francia, 25 min), A princess’ guide to a fairytale love (Violette Avouac, Ramya Hegde, Tshegofatso Tracy Pitseng, Kelvin Shani, Polina Saratova, Ashil Shaji; Francia, 6 min), Yoko Poco Ma Yoko - How to translate a miracle (Andrea Vinciguerra, Italia, 22 min), When the doorbell is ringing (Raphaël Charlier, Bélgica, 10 min), Unreal estate agent (Bodhi Le Belle, Países Bajos, 12 min), We are not leaving (Lukas Moodysson, Suecia, 10 min) y Jeanne & Jean Jean (Thanys Martin, Francia, 7 min).

Detalles

Dirección
Museu Can Framis. Fundació Vila Casas
Roc Boronat, 116-126
Sant Martí
Barcelona
08018
Transporte
Glòries (L1), Llacuna (L4)
Precio
Gratis

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