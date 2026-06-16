Mecal Air: Comèdia 1

Time Out dice

El Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación, que este año ha celebrado su 28ª edición, vuelve a organizar un ciclo de verano, gratuito y al aire libre en el Museo Can Framis, en el Poblenou. A lo largo de siete viernes entre el 17 de julio y el 28 de agosto, el ciclo agrupa las sesiones de cortos en varias temáticas: comedia, publicidad creativa, cortometrajes eróticos y cortos cortísimos. Las proyecciones empiezan a las 22.30 h, pero os recomendamos ir con tiempo para coger sitio, además, habrá servicio de barra y comida.

En la sesión del viernes 17 de julio, Comedia 1, se proyectarán los cortometrajes Lady Attila (Apolline Andreys, Francia, 25 min), A princess’ guide to a fairytale love (Violette Avouac, Ramya Hegde, Tshegofatso Tracy Pitseng, Kelvin Shani, Polina Saratova, Ashil Shaji; Francia, 6 min), Yoko Poco Ma Yoko - How to translate a miracle (Andrea Vinciguerra, Italia, 22 min), When the doorbell is ringing (Raphaël Charlier, Bélgica, 10 min), Unreal estate agent (Bodhi Le Belle, Países Bajos, 12 min), We are not leaving (Lukas Moodysson, Suecia, 10 min) y Jeanne & Jean Jean (Thanys Martin, Francia, 7 min).