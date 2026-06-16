Mecal Air: Comèdia 2

Time Out dice

El Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación, que este año ha celebrado su 28ª edición, vuelve a organizar un ciclo de verano, gratuito y al aire libre en el Museo Can Framis, en el Poblenou. A lo largo de siete viernes entre el 17 de julio y el 28 de agosto, el ciclo agrupa las sesiones de cortos en diversas temáticas: comedia, publicidad creativa, cortometrajes eróticos y cortos cortísimos. Las proyecciones empiezan a las 22.30 h, pero os recomendamos ir con tiempo para coger sitio, además, habrá servicio de barra y comida.

En la sesión del 31 de julio, Comedia 2, se proyectarán los cortometrajes The rise and fall of Zara Zilverstein (Brian Kazez; Argentina, Francia, Espanya, Estados Unidos; 20 min), Living with María (John Barnard, Canadá, 10 min), En Toronto no pasan estas cosas (Manolo Orellana, España, 15 min), Poor marciano (Alex Rey, Espanya, 8 min), The last ingredient (Lorenzo Cioglia, Italia, 7 min), Ovary-acting (Ida Melum, Reino Unido, 12 min), Mariana, the sidekick (Geo Doba, Rumanía 11 min), Amen (Orphée Coutier, Bettina Demarty, Kimie Maingonnat; Francia, 7 min).