Mecal Air: Comedia 3

Time Out dice

El Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación, que este año ha celebrado su 28ª edición, vuelve a organizar un ciclo de verano, gratuito y al aire libre en el Museo Can Framis, en el Poblenou. A lo largo de siete viernes entre el 17 de julio y el 28 de agosto, el ciclo agrupa las sesiones de cortos en diversas temáticas: comedia, publicidad creativa, cortometrajes eróticos y de terror. Las proyecciones empiezan a las 22.30 h, pero os recomendamos ir con tiempo para coger sitio, además, habrá servicio de barra y comida.

En la sesión del 14 de agosto, Comedia 3, se proyectan los títulos Happy day of the dead (Luka Štigl, Eslovenia, 26 min), Lessons with LooLoo (Dave McKenna, Steve Roberts; Reino Unido, 4 min), Grandma (Anne-Sophie Diego, Francia, 17 min), Easy sell (Ken Abalos, Ash Meshkati; Reino Unido, 7 min), Le banc (Bélgica, 7 min), Facade (Elise Kruusel, Estonia, 12 min), Poong (Rohrbasser Laurent, Szymczak Robin, Nguyen Vinh; Suiza, 2 min) i O M G (Tania Watson, España, 15 min).