Mecal Air: Comedia 4

Time Out dice

El Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación, que este año ha celebrado su 28ª edición, vuelve a organizar un ciclo de verano, gratuito y al aire libre en el Museo Can Framis, en el Poblenou. A lo largo de siete viernes entre el 17 de julio y el 28 de agosto, el ciclo agrupa las sesiones de cortos en diversas temáticas: comedia, publicidad creativa, cortometrajes eróticos y de terror. Las proyecciones empiezan a las 22.30 h, pero os recomendamos ir con tiempo para coger sitio, además, habrá servicio de barra y comida.

En la sesión del 28 de agosto, Comedia 4, se proyectarán los cortometrajes The last cowboy in Hollywood (Jordi Nadal Perelló, España, 20 min), Red (Rescue gang) (Cintia Ballbé, España, 12 min), In memoriam (Teresa Bellón, César F. Calvillo; España, 18 min), Forever (Jeff Lane, Francia, 6 min), Les vieux (Axelle Fuset, Boris Boidron, Fanny Ghesquiere, Lucile Brunet, Jérémy La, Lauren Félines, Maëlys Guillemoteau, Manuel Mabayog; Francia, 6 min), La mort (Jesús Martínez Nota, España, 12 min), ¡Hasta enterrarlos! (Marco Araujo Dolado, España, 15 min) y This conversation has been removed (Andrew Nolan, Irlanda, 7 min).