Mecal Air: Cortos eróticos

Time Out dice

El Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación, que este año ha celebrado su 28ª edición, vuelve a organizar un ciclo de verano, gratuito y al aire libre en el Museo Can Framis, en el Poblenou. A lo largo de siete viernes entre el 17 de julio y el 28 de agosto, el ciclo agrupa las sesiones de cortos en diversas temáticas: comedia, publicidad creativa, cortometrajes eróticos y de terror. Las proyecciones empiezan a las 22.30 h, pero os recomendamos ir con tiempo para coger sitio, además, habrá servicio de barra y comida.

En la sesión del 7 de agosto se proyectarán los cortos Suhkur (Kuzovnik Elisabeth, Estonia, 27 min), Sensual (Tanja Nuijten, Alemania, 4 min), Hysterical fit of laughter (Dušan Zorić, Matija Gluščević, Croacia, Serbia, 15 min), Espermograma (Alvarado Arturo, Costa Rica, 13 min), Brush me (Nikolaus Jantsch, Austria, 2 min), Bloodylingus (Lisa Azuelos, Estados Unidos, 10 min), Beat bunny (Alemania, 7 min), Big limpin (Estados Unidos, 4 min), Memories (Francia, 2 min), Hand solo (Reino Unido, 4 min) y Untz untz (Estonia, 3 min).