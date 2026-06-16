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Foto: Museu Can Framis | Mecal Air

Mecal Air: Publicitat creativa

Ciclo gratuito de cine al aire libre del Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación en Can Framis, los viernes del 17 de julio al 28 de agosto
  • Salas de cine, Aire libre
  • Museu Can Framis. Fundació Vila Casas, Sant Martí
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
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Time Out dice

El Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación, que este año ha celebrado su 28ª edición, vuelve a organizar un ciclo de verano, gratuito y al aire libre en el Museo Can Framis, en el Poblenou. A lo largo de siete viernes entre el 17 de julio y el 28 de agosto, el ciclo agrupa las sesiones de cortos en diversas temáticas: comedia, publicidad creativa, cortometrajes eróticos y cortos cortísimos. Las proyecciones empiezan a las 22.30 h, pero os recomendamos ir con tiempo para coger sitio, además, habrá servicio de barra y comida.  

La sesión del 24 de julio estará dedicada a una serie de cortometrajes de publicidad creativa sin especificar en el programa.

Detalles

Dirección
Museu Can Framis. Fundació Vila Casas
Roc Boronat, 116-126
Sant Martí
Barcelona
08018
Transporte
Glòries (L1), Llacuna (L4)
Precio
Gratis

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