Mecal Air: Publicitat creativa

Time Out dice

El Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación, que este año ha celebrado su 28ª edición, vuelve a organizar un ciclo de verano, gratuito y al aire libre en el Museo Can Framis, en el Poblenou. A lo largo de siete viernes entre el 17 de julio y el 28 de agosto, el ciclo agrupa las sesiones de cortos en diversas temáticas: comedia, publicidad creativa, cortometrajes eróticos y cortos cortísimos. Las proyecciones empiezan a las 22.30 h, pero os recomendamos ir con tiempo para coger sitio, además, habrá servicio de barra y comida.

La sesión del 24 de julio estará dedicada a una serie de cortometrajes de publicidad creativa sin especificar en el programa.