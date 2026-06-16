Mecal Air: Terror 2

Time Out dice

El Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación, que este año ha celebrado su 28ª edición, vuelve a organizar un ciclo de verano, gratuito y al aire libre en el Museo Can Framis, en el Poblenou. A lo largo de siete viernes entre el 17 de julio y el 28 de agosto, el ciclo agrupa las sesiones de cortos en diversas temáticas: comedia, publicidad creativa, cortometrajes eróticos y de terror. Las proyecciones empiezan a las 22.30 h, pero os recomendamos ir con tiempo para coger sitio, además, habrá servicio de barra y comida.

En la sesión del viernes 21 de agosto, se proyectan los títulos de terror Naissance d'un feu (Archibald Martin; Bélgica, Francia; 22 min), Gone wrong (Jerome Anne-Linh, Butel Ambre, Houël Juliette, Saunier Roman, Villeda Adrian, Colombe Alisson, Dinguidar Ylan, Arnould Maxime; Francia, 6 min), Hide (Brenden Hubbard, Estados Unidos, 16 min), The sky was candy (Anh Tú Nguyen, Alemania, 3 min), Luz diabla (Gervasio Canda, Paula Boffo, Patricio Plaza; Argentina, 11 min), Latch (Chelsea Walker, Reino Unido, 5 min) y La dernière neige (Bouquet-Populus Rodolphe, Francia, 20 min).