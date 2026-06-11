Pantalla BDC: ‘Norberta’

Time Out dice

Como unos Robin Hood modernos, Norberto y María se dedican a ir tirando llevando a cabo atracos para ayudar a la comunidad del barrio de clase obrera donde viven. Cuando, para no ser reconocido, Norberto decide vestirse de mujer, descubre su verdadera identidad sexual, lo que representará una sacudida para la pareja y la familia.

Dirigida por Sonia Escolano y Belén López Albert, Norberta és una emocionante comedia costumbrista que trata la identidad de género y de clase con grandes dosis de humanidad y que protagonizan de manera brillante Luis Bermejo y Adriana Ozores.

Dir.: Sonia Escolano y Belén López Albert (España, 2024). 85 minutos.