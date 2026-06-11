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Barcelona

'Norberta'
Foto: Pantalla BDC | 'Norberta'

Pantalla BDC: ‘Norberta’

Proyecciones gratuitas dentro del Pantalla BDC de verano 2026 en la Red de Centros Cívicos de Barcelona
  • Salas de cine, Aire libre
  • Centre Cívic Zona Nord, Ciutat Meridiana
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
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Time Out dice

Como unos Robin Hood modernos, Norberto y María se dedican a ir tirando llevando a cabo atracos para ayudar a la comunidad del barrio de clase obrera donde viven. Cuando, para no ser reconocido, Norberto decide vestirse de mujer, descubre su verdadera identidad sexual, lo que representará una sacudida para la pareja y la familia.  

Dirigida por Sonia Escolano y Belén López Albert, Norberta és una emocionante comedia costumbrista que trata la identidad de género y de clase con grandes dosis de humanidad y que protagonizan de manera brillante Luis Bermejo y Adriana Ozores.

Dir.: Sonia Escolano y Belén López Albert (España, 2024). 85 minutos.  

Detalles

Dirección
Centre Cívic Zona Nord
Vallcivera, 14
Barcelona
08033
Transporte
Torre Baró/Vallbona (Línies: L11)
Precio
Gratis

Fechas y horas

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