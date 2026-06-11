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'Un sol radiant'
'Un sol radiant' | 'Un sol radiant'

Pantalla BDC: ‘Un sol radiant’

Proyecciones gratuitas dentro del Pantalla BDC de verano 2026 en la Red de Centros Cívicos de Barcelona
  • Salas de cine, Aire libre
  • Centre Cívic Vil·la Florida, Sarrià - Sant Gervasi
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
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Time Out dice

Protagonizado por Laia Artigas, Nunu Sales y Núria Prims, Un sol radiant és un relato sobre el fin del mundo desde el punto de vista de dos hermanas y su madre que pasan estos últimos días en una masía aislada. Una situación de calma tensa con los nervios cada vez más a flor de piel por este final inminente en el que la pequeña Mila decide organizar una fiesta que se convierta en una catarsis. 

Mònica Cambra y Ariadna Fortuny dirigen una película íntima que se aleja de los tópicos de los films sobre el apocalipsis. El tratamiento del sonido y de los silencios y la música de Guillermo Martorell contribuyen a crear la atmósfera de un largometraje sensible y lleno de luz que ha recibido el Premio Talents del D'A Film Festival y que ha conseguido nominaciones a los Feroz y a los Gaudí.

Dir.: Mònica Cambra y Ariadna Fortuny (España, 2023). 79 minutos.

Detalles

Dirección
Centre Cívic Vil·la Florida
Muntaner, 544
Sarrià-Sant Gervasi
Barcelona
Transporte
El Putxet (FGC), Av. Tibidabo (FGC)

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