Pantalla BDC: ‘Un sol radiant’

Time Out dice

Protagonizado por Laia Artigas, Nunu Sales y Núria Prims, Un sol radiant és un relato sobre el fin del mundo desde el punto de vista de dos hermanas y su madre que pasan estos últimos días en una masía aislada. Una situación de calma tensa con los nervios cada vez más a flor de piel por este final inminente en el que la pequeña Mila decide organizar una fiesta que se convierta en una catarsis.

Mònica Cambra y Ariadna Fortuny dirigen una película íntima que se aleja de los tópicos de los films sobre el apocalipsis. El tratamiento del sonido y de los silencios y la música de Guillermo Martorell contribuyen a crear la atmósfera de un largometraje sensible y lleno de luz que ha recibido el Premio Talents del D'A Film Festival y que ha conseguido nominaciones a los Feroz y a los Gaudí.

Dir.: Mònica Cambra y Ariadna Fortuny (España, 2023). 79 minutos.