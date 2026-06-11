Pantalla BDC: ‘Una quinta portuguesa’

Fernando és un tranquilo profesor de geografía que se encuentra, de un día para otro, con que su mujer ha desaparecido de su vida, aparentemente por decisión propia. Esto lo deja devastado, y sin saber qué hacer, acaba suplantando la identidad de otra persona para ir a trabajar de jardinero en una quinta de Portugal en busca de una segunda oportunidad.
Protagonizado por unos espléndidos Manolo Solo y Maria de Medeiros, Una quinta portuguesa és un film sensible y lleno de humanidad sobre relaciones sutiles e identidad, el segundo de Avelina Prat después de Vasil (2022), que ha cosechado un gran éxito de crítica y nominaciones tanto a los Goya, como a los Gaudí y a los Feroz.
Dir.: Avelina Prat (España, 2025). 109 min.