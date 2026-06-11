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'Una quinta portuguesa'
'Una quinta portuguesa' | 'Una quinta portuguesa'

Pantalla BDC: ‘Una quinta portuguesa’

Proyecciones gratuitas dentro del Pantalla BDC de verano 2026 en la Red de Centros Cívicos de Barcelona
  • Salas de cine, Aire libre
  • Centre Cívic Cotxeres de Sants, Sants - Montjuïc
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
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Time Out dice

Fernando és un tranquilo profesor de geografía que se encuentra, de un día para otro, con que su mujer ha desaparecido de su vida, aparentemente por decisión propia. Esto lo deja devastado, y sin saber qué hacer, acaba suplantando la identidad de otra persona para ir a trabajar de jardinero en una quinta de Portugal en busca de una segunda oportunidad.  

Protagonizado por unos espléndidos Manolo Solo y Maria de Medeiros, Una quinta portuguesa és un film sensible y lleno de humanidad sobre relaciones sutiles e identidad, el segundo de Avelina Prat después de Vasil (2022), que ha cosechado un gran éxito de crítica y nominaciones tanto a los Goya, como a los Gaudí y a los Feroz. 

Dir.: Avelina Prat (España, 2025). 109 min.

Detalles

Dirección
Centre Cívic Cotxeres de Sants
Sants, 79
Sants-Montjuïc
Barcelona
Transporte
Plaça de Sants (M: L1,L5)
Precio
Gratis

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