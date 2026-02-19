Los mejores rincones para dejarse llevar por una buena lectura y acompañar el momento con un café y un cruasán

En Madrid hay cientos de librerías y muchas más cafeterías, pero la combinación de ambas es más exclusiva y especial. Tomarse un café recién hecho, algo de repostería, el té más exótico o incluso un vino, mientras hojeas las primeras páginas de tu nuevo libro o disfrutas cómodamente de una lectura es uno de los pasatiempos más buscados por los amantes de la literatura. Si estás entre ellos, si además buscas algo distintos a los bares de siempre, no pierdas de vista estas direcciones donde encontrarás algunas de las mejores cafeterías-librerías de Madrid.

Nos gustan porque son lugares cálidos y acogedores, perfectos para probar un ocio relajado, lejos del ajetreo y del ritmo acelerado que se le ha ido de las manos a Madrid. Si nos preguntan, nos iríamos a cualquiera de ellas para robarle unas horas de lectura a la rutina, el trabajo y los compromisos sociales.

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