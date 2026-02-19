¿Qué es? Una de las librerías con más encanto de la ciudad. Fue una de las aperturas más sonadas de 2021, conquistó al público incluso antes de abrir la persiana y se ha hecho un hueco también en nuestro top de librerías-cafeterías de Madrid.
Nos encanta: de La Mistral podemos decir que nos encanta todo. Desde su escaparate, bonito a rabiar, hasta la belleza de un espacio donde las estanterías repletas de libros llegan hasta el techo, pasando por su escalera de madera y el espacio de la planta baja para eventos. Y sí, también queremos mucho a Aurora, su adorable perrita.
Dónde está: travesía del Arena, 2. Metro: Sol y Ópera