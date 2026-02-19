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9 cafés-librerías con encanto de Madrid

Los mejores rincones para dejarse llevar por una buena lectura y acompañar el momento con un café y un cruasán

Marta Bac
Escrito por Marta Bac
Directora editorial, Time Out Madrid
Colaborador: María Sanz
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En Madrid hay cientos de librerías y muchas más cafeterías, pero la combinación de ambas es más exclusiva y especial. Tomarse un café recién hecho, algo de repostería, el té más exótico o incluso un vino, mientras hojeas las primeras páginas de tu nuevo libro o disfrutas cómodamente de una lectura es uno de los pasatiempos más buscados por los amantes de la literatura. Si estás entre ellos, si además buscas algo distintos a los bares de siempre, no pierdas de vista estas direcciones donde encontrarás algunas de las mejores cafeterías-librerías de Madrid.

Nos gustan porque son lugares cálidos y acogedores, perfectos para probar un ocio relajado, lejos del ajetreo y del ritmo acelerado que se le ha ido de las manos a Madrid. Si nos preguntan, nos iríamos a cualquiera de ellas para robarle unas horas de lectura a la rutina, el trabajo y los compromisos sociales.

RECOMENDADO: Librerías originales de Madrid

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Nuestras cafeterías-librerías preferidas

La Mistral

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La Mistral
La Mistral
Alfredo Arias Horas

¿Qué es? Una de las librerías con más encanto de la ciudad. Fue una de las aperturas más sonadas de 2021, conquistó al público incluso antes de abrir la persiana y se ha hecho un hueco también en nuestro top de librerías-cafeterías de Madrid.

Nos encanta: de La Mistral podemos decir que nos encanta todo. Desde su escaparate, bonito a rabiar, hasta la belleza de un espacio donde las estanterías repletas de libros llegan hasta el techo, pasando por su escalera de madera y el espacio de la planta baja para eventos. Y sí, también queremos mucho a Aurora, su adorable perrita.

Dónde está: travesía del Arena, 2. Metro: Sol y Ópera

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Mansilla Libros y Café

Mansilla Libros y Café
Mansilla Libros y Café
Mansilla Libros y Café

¿Qué es? En su nombre se lee ‘libros y café’. Y es cierto, aquí hay libros y café; pero también mucho más. Por ejemplo, bollería casera, brunch y, sobre todo, té. Lo tienen tan en cuenta que hasta disponen de su afternoon tea.

Nos encanta: que es de esos lugares donde se siente el cuidado que han puesto en cada detalle. Desde los muebles antiguos escogidos para dotar de encanto al lugar hasta la vajilla de otro tiempo, pasando por el hecho de que puedas escuchar en tu casa la playlist que suena en el local. Para que te lleves su atmósfera contigo.

Dónde está: calle de Embajadores, 26. Metro: La Latina

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Espacio Late

Espacio Late
Espacio Late
Espacio Late

¿Qué es? Punto de encuentro para los amantes de los libros de no ficción en Madrid. Y menudo punto de encuentro, uno acogedor en el que las estanterías están llenas de crónicas, columnas, ensayos o diarios. También es hogar de la Revista Late, una publicación capitaneada por periodistas iberoamericanos y especializada en historias de largo recorrido.

Nos encanta: la facilidad con la que se entablan conversaciones entre los presentes y la agenda de eventos culturales, presentaciones y exposiciones con la que cuenta.

Dónde está: calle de San Hermenegildo, 5. Metro: San Bernardo

Big Tree Books

Big Tree Books
Big Tree Books
Big Tree Books

¿Qué es? ¿Es librería y cafetería? Por supuesto, pero no solo eso. Big Tree Books también es lugar al que acudir para echar unas horas trabajando y espacio para exposiciones, presentaciones, proyecciones, conciertos y jam sessions.

Nos encanta: la variedad de la propuesta cultural de las actividades que programan y lo acogedor del espacio que han creado.

Dónde está: calle de las Dos Hermanas, 17. Metro: La Latina

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Gatopardo

Gatopardo
Gatopardo
Gatopardo

¿Qué es? Cafetería-librería de Madrid que puede considerarse también un paraíso para los amantes del teatro y el cine, ya que sus estanterías están llenas de títulos de ambas disciplinas.

Nos encanta: nos gusta lo acogedora que es, perfecta para sentarse en una mesa y abrir un libro. También que está repleta de rincones agradables donde pasar las horas charlando con amigos. Además, en su carta hay opciones para cualquier hora del día.

Dónde está: calle de Santa Teresa, 14. Metro: Alonso Martínez

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La Buena Vida - Café del libro

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La Buena Vida - Café del libro
La Buena Vida - Café del libro
La Buena Vida librería

¿Qué es? Librería y café de Madrid situada muy cerca del Teatro Real con buen ambiente, un variado y completo fondo y la posibilidad de tomarte un café, un vino o una cerveza.

Nos encanta: cómo cuidan los detalles, el completo programa de actividades y talleres que organizan y el buen ojo que tienen para recomendar lecturas. Son de acertar siempre.

Dónde está: calle de Vergara, 5. Metro: Ópera

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Ocho y Medio Librería

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Ocho y Medio Librería
Ocho y Medio Librería
Ocho y medio café librería

¿Qué es? Un lugar de culto para los amantes del séptimo arte con más de 15.000 volúmenes de libros dedicados a esta disciplina en español, inglés, italiano y francés descansando en las estanterías de esta cafetería librería de Madrid.

Nos encanta: que además de libros disponen de una deliciosa sección de DVD’s y múltiples carteles de películas, camisetas, calendarios y todo tipo de artículos vinculados al mundo del cine. 

Dónde está: calle de Martín de los Heros. Metro: Ventura Rodríguez y Plaza de España

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Crazy Mary

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Crazy Mary
Crazy Mary
Crazy Mary

¿Qué es? No es solo la versión de una canción de Victoria Williams tocada por Pearl Jam, sino que es también una  increíble cafetería librería de Madrid situada en el Barrio de las Letras.

Nos encanta: es la librería perfecta para regalarse al ritual de tomarse el tiempo de elegir y hojear libros en un cómodo sofá de aire vintage, mientras tomas un café y escuchas algo de música de fondo.

Dónde está: calle de Echegaray, 32. Metro: Antón Martín

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Olavide Bar de libros

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Olavide Bar de libros
Olavide Bar de libros
TimeOut Madrid

¿Qué es? Un espacio para el encuentro entre los libros y los lectores. Así fue ideada esta librería-café, donde una tarde entre libros es una experiencia de lo más placentera. En la propuesta de lectura hay ensayo, poesía, novela gráfica, literatura infantil, novela de ficción... 

Nos encanta: por todo el local hay pequeñas mesas y asientos donde disfrutar de una charla, un encuentro entre apasionados de los libros o de las historias que traigas de casa. Todo ello acompañado de café, té, un bizcocho o una pequeña tarta.

Dónde está: calle de Olid, 14. Metro: Bilbao

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