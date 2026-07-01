¿De qué va? Basada en la exitosa novela homónima de Marissa Stapley, Lucky es una miniserie de acción y suspense de ritmo frenético. La historia gira en torno a una joven que, después de criarse en un entorno completamente criminal, había logrado rehacer su vida y dejar atrás ese mundo oscuro. Sin embargo, cuando su pasado la vuelve a alcanzar de manera inevitable, se verá obligada a recuperar su versión más fría y siniestra una última vez para intentar huir definitivamente de sus demonios y salvarse.

¿Por qué la tienes que ver? Porque tiene un reparto de auténtico lujo encabezado por la siempre magnética Anya Taylor-Joy, secundada de maravilla por grandes nombres como Annette Bening, Timothy Olyphant y Drew Starkey. Además, en la dirección encontramos a Jonathan van Tulleken, conocido por títulos como Trust, Shōgun y Cape Fear. Con el aval de ser una de las apuestas más potentes del año en el ámbito de la acción y el thriller psicológico en Apple TV, la serie promete un retrato adrenalítico sobre las segundas oportunidades y lo difícil que es escapar de nuestras raíces cuando se ha crecido al margen de la ley.

¿Dónde y cuándo la emiten? Disponible en Apple TV a partir del 15 de julio.

