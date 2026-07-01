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Las mejores series nuevas que no puedes perderte

Te recomendamos las mejores ficciones televisivas del momento para que no tengas que perder tiempo eligiendo

Escrito por Serielizados Serielizados
Colaborador: Borja Duñó
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Están suscritos a todo: Netflix, HBO, Filmin, Amazon Prime, Movistar +... También ven series en YouTube. Las ven a todas horas y lo hacen antes que nadie. Son auténticos devoradores, expertos en relatos, amantes de la pantalla. Son tan fanáticos de las series que incluso organizan un festival: el Serielizados Fest. Sí, hablamos de Serielizados, la plataforma de adictos a las series hecha por adictos a las series.

Aquí iremos compartiendo lo último que han visto y recomiendan: novedades de aquí o de fuera, y también nuevas temporadas de nuestras series favoritas. Si no tienes claro qué ver, confía en ellos. El tiempo que ahorras eligiendo puede ser tiempo invertido en un capítulo más. Y algunos capítulos valen oro.

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Las mejores series de julio

1. Lucky

¿De qué va? Basada en la exitosa novela homónima de Marissa Stapley, Lucky es una miniserie de acción y suspense de ritmo frenético. La historia gira en torno a una joven que, después de criarse en un entorno completamente criminal, había logrado rehacer su vida y dejar atrás ese mundo oscuro. Sin embargo, cuando su pasado la vuelve a alcanzar de manera inevitable, se verá obligada a recuperar su versión más fría y siniestra una última vez para intentar huir definitivamente de sus demonios y salvarse.

¿Por qué la tienes que ver? Porque tiene un reparto de auténtico lujo encabezado por la siempre magnética Anya Taylor-Joy, secundada de maravilla por grandes nombres como Annette Bening, Timothy Olyphant y Drew Starkey. Además, en la dirección encontramos a Jonathan van Tulleken, conocido por títulos como Trust, Shōgun y Cape Fear. Con el aval de ser una de las apuestas más potentes del año en el ámbito de la acción y el thriller psicológico en Apple TV, la serie promete un retrato adrenalítico sobre las segundas oportunidades y lo difícil que es escapar de nuestras raíces cuando se ha crecido al margen de la ley.

¿Dónde y cuándo la emiten? Disponible en Apple TV a partir del 15 de julio.

2. Cómplices hasta el final

¿De qué va?  Debbie Claybourne y Judith Burton son dos mejores amigas que pensaban que lo sabían absolutamente todo la una de la otra... hasta que Debbie descubre el mayor secreto posible: Judith es, en realidad, una asesina a sueldo de ámbito internacional. La situación explota definitivamente cuando una misteriosa figura del pasado de Judith reaparece y uno de sus encargos sale terriblemente mal. Con sus vidas completamente del revés, ambas se verán obligadas a unir fuerzas y huir en una carrera contrarreloj trepidante por toda Europa, mientras intentan sobrevivir a la persecución implacable de la policía, de asesinos de élite y de criminales altamente entrenados.

¿Por qué la tienes que ver? Porque está protagonizada por un dúo interpretativo absolutamente espectacular y con una química brutal: la ganadora del Óscar Octavia Spencer (Criadas y señoras, Figuras ocultas) y la brillante Hannah Waddingham (Ted Lasso). Ver a estas dos iconos de la televisión actual liderando una historia que mezcla el thriller de acción con la comedia es un auténtico lujo. El gran atractivo de la serie es, precisamente, el choque vital entre sus personajes en medio de una huida frenética por escenarios europeos: Debbie se ve atrapada en una situación que la supera por completo, mientras Judith tiene que proteger a su mejor amiga utilizando sus habilidades letales. Una buddy movie adictiva que no nos perderemos por el innegable carisma de sus dos estrellas.

¿Dónde y cuándo la emiten? Disponible en Prime Video a partir del 15 de julio.

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3. Tip toe

¿De qué va? Tip toe nos sumerge en una asfixiante Mánchester donde las tensiones vecinales están a punto de estallar. Escrita por el brillante Russell T. Davies, la serie sigue a Leo, el propietario de un concurrido bar en la mítica Canal Street, y a Clive, un electricista que intenta salir adelante con sus hijos adolescentes. A pesar de ser vecinos de un mismo barrio, la convivencia y la armonía de su comunidad comenzarán a desmoronarse a medida que aumentan las tensiones sociales. Lo que empieza como los desacuerdos cotidianos más simples acabará escalando rápidamente hacia una hostilidad muy peligrosa que amenaza con destruir sus vidas y dinamitar todo el barrio.

¿Por qué la tienes que ver? Porque lleva el sello indiscutible del prestigioso guionista británico Russell T. Davies (Years and years, It's a sin), célebre por su capacidad magistral de conectar los dramas humanos más íntimos con los conflictos sociales y políticos más desgarradores de hoy en día. Dirigida por Peter Hoar (The last of us, Nolly), la serie promete una mirada cruda, incómoda, pero muy honesta sobre la polarización actual, la ruptura de la convivencia y cómo el miedo o los prejuicios pueden transformar a personas corrientes en enemigos irreconciliables. 

¿Dónde y cuándo la emiten? Disponible en Max (HBO Max) a partir del 16 de julio.

4. La vida en la sombra

¿De qué va? Dan es el único miembro de su familia que nunca ha pisado una prisión; a diferencia de su padre, su tío o su hermano, él eligió un camino completamente diferente y se dedicó a enseñar Filosofía. Sin embargo, el pasado familiar lo sigue atrayendo de manera inevitable y decide empezar a impartir clases dentro de un centro penitenciario. Lo que empieza como un simple experimento intelectual y académico se transforma rápidamente en un viaje profundamente personal y oscuro. A medida que Dan se adentra en la realidad carcelaria, desarrolla una obsesión creciente que no solo pondrá en peligro su carrera, sino también su propia vida y la de su familia.

¿Por qué la tienes que ver? Porque está creada por Dennis Kelly, la mente detrás de joyas de culto como Utopia o The third day (hecho que ya es garantía). La serie se aleja de los tópicos habituales de los dramas carcelarios para ofrecer un estudio de personaje fascinante sobre la herencia familiar, la culpa y los límites de la moralidad. Si buscas un thriller psicológico oscuro, inteligente y que te mantenga constantemente incómodo y expectante, esta es una de las apuestas más imprescindibles del mes.

¿Dónde y cuándo la emiten? Disponible en Movistar Plus+ a partir del 16 de julio.

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5. Furious

¿De qué va? Furious nos sumerge en un electrizante juego del gato y el ratón a través de una oscura investigación criminal. La historia sigue a Alice Black, una sagaz y tenaz agente del FBI que se ha obsesionado con cazar a una misteriosa, fría y extremadamente metódica asesina en serie que actúa sin dejar ningún rastro. A lo largo de la investigación, ambas mujeres recorrerán su propio y particular camino hacia la justicia. Pero a medida que sus vidas y mentes empiezan a entrelazarse de manera inevitable, la línea que separa el bien del mal, la ley de la venganza, y la policía de la criminal empieza a difuminarse peligrosamente.

¿Por qué la tienes que ver? El gran aliciente es ver a Elizabeth Meriwether (la creadora de la mítica comedia New girl y del aclamado drama criminal The dropout) cambiando radicalmente de registro hacia un thriller policial puro, oscuro y femenino. La serie promete fascinar gracias a la compleja dinámica psicológica de sus protagonistas y el espejo que se crea entre la agente y la asesina, evocando lo mejor de clásicos modernos como Killing Eve y Mindhunter. Protagonizada por Emmy Rossum (Shameless) y Lola Petticrew (No digas nada), Furious es el thriller ideal para aquellos que disfrutan de las historias donde los héroes y los villanos comparten más cosas de las que querrían admitir.

¿Dónde y cuándo la echan? Disponible en Disney+ a partir del 27 de julio.

Y el mes pasado te recomendamos...

1. Cape Fear

¿De qué va? Basada en la novela The executioners e inspirada tanto en el clásico de 1962 como en la mítica versión de Martin Scorsese de 1991, Cape Fear es un thriller psicológico que sigue a Anna y Tom Bowden, una aparentemente estable pareja de abogados que ve cómo su vida comienza a desintegrarse cuando Max Cady –un asesino violento que ellos mismos ayudaron a encarcelar años atrás– sale de la prisión dispuesto a vengarse. A medida que Cady se infiltra en todos los aspectos de su vida familiar, la serie se convierte en una pesadilla cada vez más paranoica, donde el miedo, la culpa y la manipulación acaban contaminándolo todo.

¿Por qué tienes que verla? Porque tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los thrillers del año. Creada por Nick Antosca (The Act) y producida por Martin Scorsese y Steven Spielberg, esta nueva adaptación apuesta por un enfoque más extenso y psicológico que las versiones cinematográficas, profundizando mucho más en la tensión familiar y en la toxicidad emocional del personaje de Max Cady. Además, Javier Bardem parece absolutamente terrorífico en el papel de Cady, acompañado por los talentosos Amy Adams y Patrick Wilson.

¿Dónde y cuándo la dan?

Disponible en Apple TV a partir del 5 de junio.

2. 33 días

¿De qué va? Inspirada en el caso real de la célebre y violenta fuga de los presos Brito y Picatoste en el año 2001, esta serie de ficción –la primera creada por el periodista Carles Porta– narra la frenética cacería policial que duró poco más de un mes. La historia comienza cuando dos peligrosos delincuentes se escapan del Centro Penitenciario de Lleida disparando a sangre fría contra dos mossos d'esquadra. A partir de aquí, se inicia un dispositivo policial sin precedentes para atrapar a los fugitivos, mientras se retrata la compleja relación de supervivencia y traición entre los dos criminales, y el impacto social que tuvo este suceso.

¿Por qué tienes que verla? Porque es el salto definitivo de Carles Porta (Crims, Tor) al terreno de la ficción, manteniendo su sello de tensión milimétrica y respeto por los hechos reales, pero con la libertad dramática de un gran thriller. Protagonizada por unos magníficos José Manuel Poga y Julián Villagrán, la serie destaca por el estudio psicológico de los fugitivos (un líder primario e impulsivo frente a un compañero más débil) y por retratar de forma muy honesta los claroscuros de la investigación policial de la época. Ideal si buscas un thriller estatal crudo, realista y con un ritmo asfixiante.

¿Dónde y cuándo la dan? Disponible en Atresplayer a partir del 7 de junio.

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3. Alice and Steve

¿De qué va? Alice and Steve sigue la relación de dos amigos inseparables desde hace más de veinte años, cuya complicidad se rompe completamente cuando Steve comienza una relación sentimental con Izzy, la hija de 26 años de Alice. Lo que podría parecer el punto de partida de una comedia romántica acaba convirtiéndose en una batalla emocional llena de resentimiento, manipulación y tensiones familiares. Alice intentará sabotear la relación cueste lo que cueste, mientras Steve se niega a renunciar a ella, provocando que una amistad profundísima derive progresivamente en una guerra emocional muy peculiar.

¿Por qué tienes que verla? Esta dramedia británica combina humor incómodo y personajes profundamente imperfectos de forma muy acertada. Creada por Sophie Goodhart (Sex education) y protagonizada por Nicola Walker y Jemaine Clement, la serie evita completamente el romanticismo convencional y prefiere explorar temas mucho más complejos: la dependencia emocional, la posesividad, el envejecimiento, el miedo a quedarse solo y las relaciones que cambian con el tiempo. Además, tras su paso por Canneseries, –donde arrasó con varios premios–, muchas críticas la han destacado por su tono agridulce y honesto.

¿Dónde y cuándo la dan? Disponible en Disney + a partir del 8 de junio.

4. The Bear T5

¿De qué va? Después del terremoto final de la temporada anterior, donde Carmy tomaba la drástica decisión de abandonar definitivamente el restaurante de su vida para proteger lo que queda de su salud mental, esta quinta entrega nos sitúa en un escenario completamente nuevo. Con el cocinero alejado de los fogones que lo vieron caer en picado, Sydney asume el liderazgo total de la cocina y Richie intenta mantener el orden en la sala en un local que tiene que redefinir su identidad sin su fundador. Mientras tanto, Carmy se enfrenta al reto más difícil de su vida fuera de la cocina: descubrir quién es realmente cuando no lleva la chaqueta de chef puesta.

¿Por qué tienes que verla? Pese a que las dos anteriores temporadas no tuvieron el mejor recibimiento, nosotros seguimos confiando en nuestra familia culinaria disfuncional preferida, ya que esta temporada (¡la última!) supone un giro radical y muy maduro para la serie de FX. Manteniendo el estilo eléctrico y los diálogos punzantes de siempre, el relato se adentrará en un terreno mucho más ligado a la reconstrucción personal, el duelo de dejar atrás una vocación y el vacío que queda después del éxito. Las interpretaciones siguen siendo de primer nivel en una entrega que promete explorar si es posible cerrar las heridas del pasado. This is the end…

¿Dónde y cuándo la echan? Disponible en exclusiva en Disney + a partir del 26 de junio.

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5. Millennial mal

¿De qué va? Creada, escrita y protagonizada por Lorena Iglesias, Millennial mal es una comedia generacional ambientada dentro del universo universitario actual. La protagonista es Judith, una mujer de 42 años que, tras un error burocrático, se ve obligada a volver a la universidad para poder cobrar una beca. Para intentar encajar en este entorno dominado por estudiantes mucho más jóvenes, Judith decide esconder su edad y reinventarse completamente con la ayuda de dos universitarias de 20 años. Pero a medida que construye esta nueva identidad, la línea entre el personaje que interpreta y quién es realmente empieza a desdibujarse.

¿Por qué tienes que verla? Porque es una de las series españolas recientes que mejor captura el sentimiento de desorientación millennial. Con un humor incómodo, autorreferencial y absurdo, Millennial mal habla del miedo a envejecer, de la necesidad constante de reinventarse y del terror a quedar fuera de un mundo obsesionado con la juventud. Pero bajo la comedia hay también una mirada bastante triste sobre la precariedad, la frustración y la sensación de haber “llegado tarde” a la vida adulta. El tono recuerda a menudo a series como Fleabag o Girls, pero con una sensibilidad más local y cercana. Ideal si te gustan las comedias existenciales (un poco caóticas) y muy conscientes del ridículo contemporáneo.

¿Dónde y cuándo la dan? Disponible en Filmin a partir del 30 de junio.

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