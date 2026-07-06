Películas españolas para ver en familia: títulos imprescindibles para estas vacaciones

Padre no hay más que uno (2019)
Las películas de esta saga suelen ser las más taquilleras del verano. Todo comenzó en 2019, con la primera entrega. En ella, veíamos a Javier (Santiago Segura), un padre de familia que no se esforzaba demasiado (o nada) en cuidar a sus hijos y que tenía que ponerse las pilas cuando su mujer decide irse de viaje. Mil y una anécdotas, problemas a los que enfrentarse y situaciones cómicas que gustaron y han hecho que, de momento, lleguen hasta la quinta entrega de la saga: 'Padre no hay más que uno 5: Nido repleto'. Vuestros niños empatizarán con los de la película. Y es que, puede decirse que hay una generación haciéndose mayor al mismo tiempo que los protagonistas y que, de verano en verano, quieren saber qué ha sido de ellos.
Dónde verla: Prime Video