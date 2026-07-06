Películas españolas para ver en familia: títulos imprescindibles para estas vacaciones

Un buen puñado de títulos (y las plataformas donde verlos) para disfrutar de una sesión de cine para todos los públicos

Desde cintas de animación hasta comedias familiares, pasando por viajes en el tiempo, misterios por resolver y aventuras que vivir, el cine español cuenta con una serie de títulos perfectos para disfrutar en familia. Por eso y porque siempre nos va a parecer un buen plan sentarse a compartir una buena historia, hemos hecho una selección de películas españolas para niños y de las plataformas donde podréis verlas.

A los pequeños les encantarán y será más que probable que te pidan verlas una y otra vez. No será problema, si tenemos en cuenta que algunas de ellas es posible que seas tú quien más las disfrutes. ¿O acaso nos vas a negar que volver a los años 80, aunque sea a través del cine, no te vuelve loco?

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