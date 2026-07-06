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Películas españolas para ver en familia: títulos imprescindibles para estas vacaciones

Un buen puñado de títulos (y las plataformas donde verlos) para disfrutar de una sesión de cine para todos los públicos

María Sanz
Escrito por María Sanz
Colaboradora, Time Out Madrid
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Desde cintas de animación hasta comedias familiares, pasando por viajes en el tiempo, misterios por resolver y aventuras que vivir, el cine español cuenta con una serie de títulos perfectos para disfrutar en familia. Por eso y porque siempre nos va a parecer un buen plan sentarse a compartir una buena historia, hemos hecho una selección de películas españolas para niños y de las plataformas donde podréis verlas.

A los pequeños les encantarán y será más que probable que te pidan verlas una y otra vez. No será problema, si tenemos en cuenta que algunas de ellas es posible que seas tú quien más las disfrutes. ¿O acaso nos vas a negar que volver a los años 80, aunque sea a través del cine, no te vuelve loco?

RECOMENDADO: Las 51 mejores películas para ver en familia

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Películas españolas para ver en familia

Padre no hay más que uno (2019)

Las películas de esta saga suelen ser las más taquilleras del verano. Todo comenzó en 2019, con la primera entrega. En ella, veíamos a Javier (Santiago Segura), un padre de familia que no se esforzaba demasiado (o nada) en cuidar a sus hijos y que tenía que ponerse las pilas cuando su mujer decide irse de viaje. Mil y una anécdotas, problemas a los que enfrentarse y situaciones cómicas que gustaron y han hecho que, de momento, lleguen hasta la quinta entrega de la saga: 'Padre no hay más que uno 5: Nido repleto'. Vuestros niños empatizarán con los de la película. Y es que, puede decirse que hay una generación haciéndose mayor al mismo tiempo que los protagonistas y que, de verano en verano, quieren saber qué ha sido de ellos.

Dónde verla: Prime Video

Campeones (2018) y Campeonex (2023)

Un entrenador de baloncesto condenado a realizar trabajos sociales acaba entrenando a un equipo de jugadores con discapacidad intelectual. La trama es una sucesión de momentos cómicos, con espacio para ponernos frente a nuestro desconocimiento de lo que supone la incapacidad, con margen para la emoción y con carcajadas aseguradas. Buena parte de ‘la culpa’ de esas risas la tendrán el mal genio de Collantes (Gloria Ramos), la autenticidad en el proceder y las pasadas que le juega a Marín (Jesús Vidal) y cómo Fabián (Julio Fernández) las lía en la cancha. El éxito fue tal que su director, Javier Fesser, se lanzó a hacer la segunda parte, 'Campeonex'.

Dónde verlas: Campeones (RTVE) y Campeonex (Movistar Plus)

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Robot Dreams (2023)

El director Pablo Berger se inspiró en la novela gráfica de Sara Vanon para dar forma a esta historia de amistad y separación, de compartir y de perder, de alegría y nostalgia, entre un perro y un robot que transcurre en la Nueva York de los años 80 en la que los habitantes son animales. Sensible, tierna, con una estética de trazos amables y sin diálogos (como ya hiciera con 'Blancanieves'), Robot Dreams es de esas películas que pueden ver por igual niños (de cierta edad) y adultos.

Dónde verla: RTVE

Hanna y los monstruos (2023)

Hanna adora a los monstruos. Es una niña tierna y divertida que siente pasión por estos seres, a priori, fantásticos. Decimos a priori porque Hanna consigue viajar a Monsterville, el pueblo donde viven estas criaturas con las que esta pequeña llegará a entablar una gran amistad. Descubrirá que, como los humanos, los monstruos también tienen complejos y muchos miedos, pero conseguirá acercarse a ellos y ganárselos… Aunque no a todos. Algunos no quieren tener a una personita campando a sus anchas por sus dominios y están dispuestos a todo para evitarlo.

Dónde verla: Filmin

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¡A todo tren! Destino Asturias (2021)

Un padre responsable (Santiago Segura) y un abuelo, que no lo es tanto (Leo Harlem), se ven al frente de un grupo de niños a los que deben llevar hasta un campamento en Asturias viajando en tren nocturno. Con lo que no cuentan es con que el tren se vaya dejando atrás a los adultos y con los pequeños, solos y haciendo de las suyas en el tren. El éxito les llevó a hacer una segunda parte, 'A todo tren 2'. Sí, les ha pasado otra vez, protagonizada por Paz Vega y Paz Padilla. Y claro, si tenemos en cuenta, que no hay nada comparable a ser pequeño y ver a niños de tu edad volviendo locos a sus mayores a base de travesuras y trastadas, gustarles ya sabes que les gustará.

Dónde verla: HBO Max

Atrapa la bandera (2015)

Es una de las películas de animación españolas más taquilleras de la historia y en su día causó sensación. La recuperamos para este listado porque, viendo cómo evoluciona el mundo, su sinopsis huele a actualidad. 'Atrapa la bandera' nos habla de Richard Carson, un poderoso multimillonario que ansía hacerse con la Luna, con uno de los recursos que alberga y que tiene pinta de ser la energía del futuro y, por si eso no fuera suficiente, borrar todo rastro del paso de los humanos por ella. Frente a él, para tratar de impedirlo, estará Mike Goldwing, un surfista de 12 años. Que no os engañe la edad. Cuenta con la herencia genética (es hijo y nieto de astronautas), con un súper deseo (ganar el juego de atrapar la bandera y qué mejor bandera que la que plantaron los astronautas del Apolo XI en la Luna) y con los mejores aliados que un niño pueda tener: sus dos amigos del alma y su abuelo.

Dónde verla: Mediaset Infinity

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Las aventuras de Tadeo Jones (2012)

De esas películas españolas para niños que ya dejaban claro que nuestro cine en animación tenía bastante que decir. La cinta cuenta la historia de cómo un albañil, Tadeo Jones, acaba viviendo aventuras en Perú al ser confundido con un arqueólogo. Una vez allí, tendrá que evitar que la ciudad perdida de los Incas caiga en manos de una empresa de cazatesoros. La trama es rápida, pero se puede seguir, y les mantendrá en vilo hasta el final, pendientes de cómo Tadeo se enfrenta a los malos. Les gustará tanto que os pedirán ver 'Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas' y 'Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda'.

Dónde verla: Prime Video, Netflix y Mediaset Infinity

¡Salta! (2023)

Agujeros de gusano, una científica desaparecida, sus dos hijos, muy distintos entre sí, sin entender lo que ha pasado y la posibilidad de que, de repente, uno pueda aparecer en otra época con solo saltar al vacío (y de hecho, lo hace desatando una deliciosa locura de viajes al pasado para que nadie se pierda en otro tiempo). Y sí, les encantará porque la idea de viajar en el tiempo siempre es resultona con los más pequeños. El que su protagonista (Teo) no tenga miedo a la aventura y esté siempre dispuesto a explorar mirando el mundo con ilusión, también ayuda. Y el que esté ambientada en los años 80 hará que a vosotros también os conquiste. Vamos, que es de esas películas españolas para niños que también gustan a los mayores.

Dónde verla: Prime Video

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Voy a pasármelo bien (2022) y Voy a pasármelo mejor (2025)

Esta es de esas películas españolas para niños que se desarrolla entre el Valladolid de los años 80 y el actual para contar la historia de David y Layla, dos amigos que se gustaban cuando cursaban la EGB y que cuando se vuelven a encontrar, varias décadas después, se dan cuenta de que quizá queda algo de esa otra época. Todo ello a golpe de canción de Hombres G y con un rollo muy musical que consigue mantenerles entretenidos. Eso sí, te pedirán luego en bucle las canciones. Gustó tanto que tuvo secuela: ‘Voy a pasármelo mejor’.

Dónde verla: Prime Video

Guardiana de dragones (Dragonkeeper) (2024)

Una niña, que es mucho más que la sirvienta que parece ser, y el último de los dragones vivos en la China imperial unirán fuerzas y tirarán de valentía para enfrentarse a una importante misión: rescatar el último huevo de dragón que queda en el mundo y que está en manos de un hechicero que quiere utilizarlo para conseguir ser inmortal.

Dónde verla: Prime Video

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