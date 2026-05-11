Si ya tienes cerradas tus vacaciones para este verano, quizás estas direcciones, repartidas por todas nuestras costas (con especial atención a las Pitiusas) te interesen. Son pistas para las que tendrás preparar la cartera. Pero, quien más quien menos, en su descanso estival, como ocurre con las comidas de navidad, hace un esfuerzo extra. De hecho, tal y como están los alquileres y los precios de hotel en nuestro litoral para este año, el esfuerzo será doble. O triple.

O Loxe Mareiro

Como harán la guía Repsol con sus Soletes de verano (una versión para todos los bolsillos), los inspectores de la Michelin se han adelantado a nuestro chapuzón marítimo y han escogido una decena de restaurantes donde, como apunta la propia guía, "el mar parece formar parte de la propia experiencia". Línea del horizonte, arena, estrellas Michelin y algún neochiringuito entre casas de largo recorrido y, por encima de todo, festín de producto. Si te quedas o visitas Madrid y quieres panorámicas espectaculares con atardeceres únicos pero sin salitre, tenemos este listado de azoteas. Y si lo que quieres es darte un homenaje de pescado y marisco, busca en esta selección.

La Milla Marbella

Los mejores restaurantes de playa en España, según Michelin

De una Galicia. cada vez más de moda a un rincón ibicenco de puro hedonismo, con vistas al imprevisible mar Cantábrico o a las aguas mediterráneas de la Costa del Sol. Os dejamos el listado, de la alta cocina al recetario más local, y vosotros veis qué cuadra con vuestras coordenadas para este julio/agosto:

Ayalga (Ribadesella, Asturias)

Can Carlitos (La Savina, Formentera)

El Alférez (Vejer de la Frontera, Cádiz)

Es Caló (Es Caló, Formentera)

El Serbal (Santander, Cantabria)

Jondal (Porroig, Ibiza)

La Milla Marbella (Marbella, Málaga)

Meloxeira Praia (O Grove, Pontevedra)

O Loxe Mareiro (Carril, Pontevedra)

Real Balneario (Salinas, Asturias)

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