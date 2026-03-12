Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Abre en Madrid un nuevo museo dedicado a los cinco sentidos con más de 30 experiencias inmersivas

Junto a la Puerta del Sol, este espacio se concibe como un laboratorio vivo que invita a explorar cómo funciona la percepción humana a través de un recorrido interactivo

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Museo de los Sentidos
Museo de los Sentidos
Publicidad

Las experiencias sensoriales e inmersivas están de moda en la capital. Ya sean exposiciones, donde sumergirte de lleno en todo tipo de mundos fantásticos, o propuestas que salen a las calles de la ciudad, como el Festival Internacional de la Luz, el arte apuesta cada vez más por explorar más allá de los cánones establecidos, e invitar a espectadores y curiosos a interactuar de forma más directa.

Abre en Madrid este nuevo museo repleto de experiencias inmersivas

Tras el éxito internacional en capitales como Milán, Praga o Bucarest, el Museo de los Sentidos abre sus puertas en Madrid.  Con más de 30 experiencias inmersivas, el espacio se concibe como un laboratorio vivo que invita a explorar cómo funciona la percepción humana a través de un recorrido interactivo en el que el visitante no solo observa, sino que participa activamente. Cada visita ofrece la oportunidad de tomar una nueva conciencia del propio cuerpo y de los sentidos, no solo de los cinco tradicionalmente conocidos, sino también del equilibrio y de la propiocepción.

Museo de los Sentidos
Museo de los Sentidos

Así, podréis experimentar sensaciones únicas en espacios como el 'Agua Flotante', una instalación en la que el agua parece fluir hacia arriba desafiando la gravedad; la 'Sala Amarilla', que elimina el color del entorno y transforma la percepción visual; la 'Sala del Silencio', un espacio donde incluso los sonidos más pequeños se vuelven protagonistas, o la 'Ciudad en la Oscuridad', un recorrido en el que la ausencia de luz obliga a confiar plenamente en el resto de los sentidos.

El proyecto ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar formado por creativos, ingenieros y especialistas en comportamiento humano, que aplican el conocimiento científico para diseñar experiencias memorables y accesibles.

Ubicado en la calle Virgen de los Peligros, 5, a apenas unos minutos de la Puerta del Sol, el Museo de los Sentidos aterriza en la capital con el objetivo de reforzar su presencia en el sur de Europa, y consolidar su red internacional de espacios inmersivos, despertando la curiosidad, fomentando el aprendizaje y ofreciendo una experiencia cultural, educativa y entretenida para familias, jóvenes y adultos.

Museo de los Sentidos
Museo de los Sentidos

Cómo conseguir entradas para el Museo de los Sentidos

El Museo de los Sentidos abre sus puertas el próximo viernes 13 de marzo, y las entradas generales ya están disponibles para reserva. Estos pases tienen un coste de 19 euros, aunque contáis con una variedad de descuentos y packs familiares. El museo se podrá visitar en horario de domingo a jueves, de 10.00 a 21.00 h, y viernes y sábado, de 10.00 a 22.00 h.

Museo de los Sentidos
Museo de los Sentidos

Este famoso museo inmersivo regresa a Madrid

Tras un exitoso paso por el Grand Palais de París, 'Euphoria – Art is in the Air', la nueva exposición del Balloon Museum llega a Madrid. Repleta de instalaciones monumentales, creadas por algunos de los nombres más destacados del arte contemporáneo internacional; colores vibrantes y obras que invitan a tocar, explorar y participar, la exhibición va más allá de las exposiciones convencionales, convirtiéndose en una recorrido que se mueve entre las emociones, el asombro y la creatividad.

NO TE LO PIERDAS: Museos de Madrid para ir con niños

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Invierno
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.