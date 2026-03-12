Junto a la Puerta del Sol, este espacio se concibe como un laboratorio vivo que invita a explorar cómo funciona la percepción humana a través de un recorrido interactivo

Las experiencias sensoriales e inmersivas están de moda en la capital. Ya sean exposiciones, donde sumergirte de lleno en todo tipo de mundos fantásticos, o propuestas que salen a las calles de la ciudad, como el Festival Internacional de la Luz, el arte apuesta cada vez más por explorar más allá de los cánones establecidos, e invitar a espectadores y curiosos a interactuar de forma más directa.

Tras el éxito internacional en capitales como Milán, Praga o Bucarest, el Museo de los Sentidos abre sus puertas en Madrid. Con más de 30 experiencias inmersivas, el espacio se concibe como un laboratorio vivo que invita a explorar cómo funciona la percepción humana a través de un recorrido interactivo en el que el visitante no solo observa, sino que participa activamente. Cada visita ofrece la oportunidad de tomar una nueva conciencia del propio cuerpo y de los sentidos, no solo de los cinco tradicionalmente conocidos, sino también del equilibrio y de la propiocepción.

Así, podréis experimentar sensaciones únicas en espacios como el 'Agua Flotante', una instalación en la que el agua parece fluir hacia arriba desafiando la gravedad; la 'Sala Amarilla', que elimina el color del entorno y transforma la percepción visual; la 'Sala del Silencio', un espacio donde incluso los sonidos más pequeños se vuelven protagonistas, o la 'Ciudad en la Oscuridad', un recorrido en el que la ausencia de luz obliga a confiar plenamente en el resto de los sentidos.

El proyecto ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar formado por creativos, ingenieros y especialistas en comportamiento humano, que aplican el conocimiento científico para diseñar experiencias memorables y accesibles.

Ubicado en la calle Virgen de los Peligros, 5, a apenas unos minutos de la Puerta del Sol, el Museo de los Sentidos aterriza en la capital con el objetivo de reforzar su presencia en el sur de Europa, y consolidar su red internacional de espacios inmersivos, despertando la curiosidad, fomentando el aprendizaje y ofreciendo una experiencia cultural, educativa y entretenida para familias, jóvenes y adultos.

Cómo conseguir entradas para el Museo de los Sentidos

El Museo de los Sentidos abre sus puertas el próximo viernes 13 de marzo, y las entradas generales ya están disponibles para reserva. Estos pases tienen un coste de 19 euros, aunque contáis con una variedad de descuentos y packs familiares. El museo se podrá visitar en horario de domingo a jueves, de 10.00 a 21.00 h, y viernes y sábado, de 10.00 a 22.00 h.

