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Balloon Museum: Euphoria - Art is in the Air

  • Arte
Llorenç Julià Ruiz
Escrito por Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
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Time Out dice

Instalaciones monumentales, obras sensoriales interactivas, un gran laberinto hinchable... una vez más, llega a Madrid la experiencia inmersiva más famosa de Europa, y uno de los lugares imprescindibles de esta temporada para ir con niñosEs el mágico y divertido Museo del Globo con su exhibición Euphoria - Art is in the Air. Estará en Madrid hasta el 6 de septiembre, tras un exitoso paso por París. 

¿Cuánto dura la visita?

El Museo del Globo está abierto de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 21.00 h, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 22.00 h. Las visitas se establecen por diferentes franjas horarias y en tota la experiencia dura unos 90 minutos.

¿Dónde está el Museo del Globo de Madrid?

Estará instalado en el Escenario Puerta del Ángel, situado en la Casa de Campo y al que se puede llegar en metro con la línea 10 hasta Lago, o con la línea 6 hasta Puerta del Ángel.

¿De qué va el Museo del Globo?

La experiencia inmersiva 'Euphoria – Art is in the Air', del Balloon Museum, trae a Madrid el trabajo de varios de los nombres más destacados del arte contemporáneo  internacional, caracterizados por crear instalaciones artísticas que se pueden tocar y vivir y que están destinadas a todos los públicos.

Espacios oníricos, columpios suspendidos en una lluvia de estrellas, gigantescas esferas, un gran laberinto hinchable o una inmensa piscina de bolas son algunas de las instalaciones de este original museo.

¿Cuánto valen las entradas?

Las entradas para vivir esta experiencia inmersiva se pueden comprar online. La entrada general cuesta 22 euros por persona entre semana, y 27 euros durante el fin de semana. Los niños de entre 4 y 12 años pagan  de 16 a 21 euros por persona. También hay varios packs para familias, al igual que gratuidad para niños de hasta 3 años.

Detalles

Sitio web del evento
tickets.balloonmuseum.world/es/madrid/
Dirección
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