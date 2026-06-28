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Museos para ir con niños en Madrid

En los grandes museos y espacios culturales, los más pequeños de la casa también pueden disfrutar

Marta BacIsabel Gil
Escrito por Marta Bac y Isabel Gil
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¿Os parece una locura ir al Museo del Prado con vuestros hijos? ¿No se os ocurriría llevarles a ver una exposición a La Casa Encendida o al CaixaForum? ¿Creéis que se aburrirían en el Thyssen? ¡Error! Todas estas pinacotecas, museos y galerías cuentan con actividades pensadas para los más pequeños de la casa con el objetivo de que aprendan a disfrutar del arte desde la infancia y además se diviertan.

Madrid tiene también otros espacios que han nacido como templos donde imaginar, soñar, cuestionar, descubrir y preguntar. Desde lugares dedicados al mundo del fútbol hasta experiencias inmersivas o incluso un museo muy dulce, aquí tienes una selección de museos para ir con niños en Madrid.

RECOMENDADO: Planes para hacer con niños en Madrid este mes

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Museos para pasarlo a lo grande con los peques

Museos del Metro de Madrid

Museos del Metro de Madrid
Museos del Metro de Madrid
Museos del Metro de Madrid

¿Por qué está bien para niños? Porque ir en metro nunca ha sido tan divertido. Los distintos espacios permiten a los más pequeños explorar trenes antiguos, descubrir cómo funcionaba el metro hace décadas y recorrer lugares tan sorprendentes como una estación fantasma. Todo se convierte en una aventura.

No te pierdas: la visita a la estación fantasma de Chamberí y la exposición de trenes clásicos en Chamartín, dos paradas imprescindibles para que los niños alucinen con la historia del Metro de Madrid.

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Casita Museo de Ratón Pérez

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Casita Museo de Ratón Pérez
Casita Museo de Ratón Pérez
Casita Museo de Ratón Pérez

¿Por qué está bien para niños? Porque es un lugar lleno de magia y fantasía que conecta directamente con su imaginación. La visita permite descubrir la historia del Ratón Pérez como si fuera real, recorrer su diminuto hogar y sumergirse en un cuento que cobra vida.

No te pierdas: los detalles que cuentan la relación del Ratoncito Pérez con Madrid, incluida la famosa caja de galletas y la placa que certifica su domicilio.

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Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

  • Museos e instituciones
  • Fuera de Madrid
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

¿Por qué está bien para niños? Porque aquí aprender es tocar, probar y experimentar. El museo propone un recorrido totalmente interactivo en el que los peques pueden jugar con principios de física; descubrir cómo funcionan los sonidos y los colores; poner a prueba los sentidos; o entender fenómenos como tornados y flotabilidad sin darse cuenta de que están aprendiendo. Todo está pensado para despertar la curiosidad y fomentar el pensamiento científico de forma divertida.

No te pierdas: la exposición permanente, donde se puede experimentar con módulos interactivos pensados para todas las edades, además de la programación de talleres y actividades familiares.

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Legends. The Home of Football

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Legends. The Home of Football
Legends. The Home of Football
Legends The Home of Football

¿Por qué está bien para niños? Porque es una inmersión total en el universo del fútbol, pensada para fans de todas las edades. El recorrido es dinámico y fácil de seguir, con espacios amplios y contenidos que explican la historia de este deporte a través de objetos, audiovisuales y experiencias que animan a aprender jugando.

No te pierdas: la colección histórica con piezas únicas del fútbol mundial y el recorrido por las siete plantas del museo, que permite viajar por las grandes competiciones, los momentos míticos y las leyendas del deporte desde una perspectiva espectacular.

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Museo de la Felicidad

Museo de la Felicidad
Museo de la Felicidad
Museo de la Felicidad

¿Por qué está bien para niños? Porque convierte una visita al museo en un juego emocional y sensorial. Las salas están pensadas para que participen activamente, prueben, se muevan y experimenten con conceptos como la risa, el abrazo o la empatía de una forma muy visual e intuitiva. Todo se explica desde la experiencia, no desde la teoría, lo que hace que entiendan qué es la felicidad mientras la están sintiendo.

No te pierdas: el abrazómetro, la zona de risoterapia y el recorrido inmersivo por las salas, que fomentan el juego en equipo.

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Nomad Museo Inmersivo

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Nomad Museo Inmersivo
Nomad Museo Inmersivo
Nomad Madrid Inmersivo

¿Por qué está bien para niños? Porque propone una experiencia visual y sensorial a través de luces, efectos especiales y espacios inmersivos. Es una forma estupenda para acercar a los más pequeños a conceptos como el arte digital y la inteligencia artificial de una forma intuitiva y sorprendente.

No te pierdas: las salas inmersivas llenas de luces y efectos especiales, donde convertirse en parte de la obra.

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Sweet Space

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  • Barrio de Salamanca
Sweet Space
Sweet Space
Sweet Space

¿Por qué está bien para niños? Porque es pura fantasía hecha museo. El recorrido está pensado para estimular la imaginación y los sentidos, con salas llenas de color, formas sorprendentes y escenarios que parecen sacados de un cuento. Además, el componente sensorial y el juego constante hacen que los niños se sientan protagonistas.

No te pierdas: las salas creadas por artistas invitados y la degustación de chucherías en cada espacio.

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Velázquez Tech Museum

  • Museos e instituciones
  • Madrid
Velázquez Tech Museum
Velázquez Tech Museum
Velázquez Tech Museum Madrid

¿Por qué está bien para niños? Porque acerca una gran obra del arte de forma visual, inmersiva y muy estimulante. Las diferentes salas invitan a moverse, observar y sorprenderse con hologramas, proyecciones y efectos interactivos que facilitan que los niños entiendan y disfruten el arte de una forma sencilla.

No te pierdas: las salas inmersivas dedicadas a Las Meninas, con lienzos en 4D, instalaciones interactivas y una banda sonora que mezcla música barroca y contemporánea para vivir el cuadro desde dentro.

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Museum of Illusions

  • Museos e instituciones
  • Madrid
Museum of Illusions
Museum of Illusions
Museo de las Ilusiones

¿Por qué está bien para niños? Porque es una experiencia lúdica y sorprendente en la que aprenden casi sin darse cuenta. Las salas están llenas de juegos visuales, retos y espacios interactivos que despiertan la curiosidad y ayudan a entender cómo funcionan la percepción, la vista y el cerebro a través del juego y la experimentación.

No te pierdas: el Túnel del Vórtice, el Cuarto al Revés y las instalaciones pensadas para hacerse fotos.

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Museo de Cera

Museo de Cera
Museo de Cera
Museo de Cera

¿Por qué está bien para niños? Porque combina personajes reconocibles con atracciones. Los más pequeños podrán encontrarse cara a cara con celebridades, animales y dinosaurios.

No te pierdas: el Tren del Terror, con figuras animadas y escenarios sorprendentes, además del simulador en 3D que recorre la historia de España de una forma visual y entretenida para toda la familia.

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MAD Madrid Artes Digitales

  • Museos e instituciones
  • Madrid
MAD Madrid Artes Digitales
MAD Madrid Artes Digitales
Madrid Artes Digitales. MAD

¿Por qué está bien para niños? Porque transforma el arte en una experiencia envolvente. Las proyecciones a gran escala, la realidad virtual y las herramientas interactivas harán que su visita sea inolvidable en la que aprenden sin darse cuenta.

No te pierdas: las proyecciones inmersivas de gran formato y la experiencia con gafas de realidad virtual.

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Espacio Fundación Telefónica

  • Arte
  • Malasaña
Espacio Fundación Telefónica
Espacio Fundación Telefónica
Espacio Fundación Telefónica

¿Por qué está bien para niños? Porque les sitúa en el centro de la experiencia cultural con talleres pensados para aprender mientras hacen cosas. Las actividades conectan la tecnología, el arte y la ciencia de una forma cercana y estimulante para los más pequeños.

No te pierdas: los talleres infantiles gratuitos vinculados a las exposiciones temporales, además de la muestra permanente sobre la evolución del teléfono, perfecta para despertar su curiosidad por la tecnología.

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Museo Lunar

Museo Lunar
Museo Lunar
Museo Lunar

¿Por qué está bien para niños? Porque despierta la curiosidad por el espacio y la ciencia de una forma muy inspiradora. La visita permite entender cómo fueron las misiones espaciales, conocer objetos reales relacionados con la llegada a la Luna y descubrir la conexión de este pequeño pueblo con uno de los hitos más importantes de la Historia.

No te pierdas: la colección de objetos vinculados a las misiones lunares, así como la historia de Fresnedillas de la Oliva como centro clave de seguimiento espacial.

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CaixaForum

  • Arte
  • Barrio de las Letras
CaixaForum
CaixaForum
Caixaforum Madrid

¿Por qué está bien para niños? Porque ofrece una programación continuada pensada para aprender de forma activa y divertida. Hay talleres, espectáculos y visitas guiadas adaptadas para familias que ayudan a que los niños se acerquen al arte y la ciencia desde la experiencia y el juego.

No te pierdas: las visitas guiadas en familia a las exposiciones y los talleres infantiles, que permiten descubrir los contenidos del centro de una manera participativa y amena.

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Museo Nacional de Ciencias Naturales

  • Museos e instituciones
  • Ciencia y tecnología
  • Castellana
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Shutterstock

¿Por qué está bien para niños? Porque reúne algunos de los temas que más les fascinan: dinosaurios, animales, exploradores y los orígenes de la Humanidad. Las exposiciones son muy visuales y fáciles de recorrer, con lo que permiten aprender despertando la curiosidad y las ganas de hacer preguntas.

No te pierdas: las salas dedicadas a los dinosaurios y la biodiversidad. Echad un vistazo a la programación de talleres y actividades infantiles que se organizan durante todo el año para completar la visita.

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La Casa Encendida

  • Museos e instituciones
  • Lavapiés
La Casa Encendida
La Casa Encendida
La Casa Encendida

¿Por qué está bien para niños? Porque ofrece una programación cultural pensada específicamente para ellos, variada y muy participativa. Música, teatro, cuentos y visitas adaptadas para acercarse a la cultura.

No te pierdas: la biblioteca joven y sus actividades de fomento de la lectura, además de los conciertos y propuestas escénicas familiares que llenan de vida el centro los fines de semana.

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Planetario de Madrid

  • Qué hacer
  • Legazpi
Planetario de Madrid
Planetario de Madrid
Planetario de Madrid

¿Por qué está bien para niños? Porque acerca el universo de una forma visual y comprensible. Las proyecciones, actividades y talleres permiten descubrir el Sistema Solar, las galaxias o los agujeros negros.

No te pierdas: las sesiones del planetario óptico, que recrean con gran realismo la noche estrellada y el movimiento de los planetas. También hay proyección de películas temáticas pensadas para público familiar.

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Museo del Aire

  • Museos e instituciones
  • Fuera de Madrid
Museo del Aire
Museo del Aire
Museo de Aeronáutica y Astronáutica

¿Por qué está bien para niños? Porque permite descubrir el mundo de la aviación de una forma muy visual. Ver aviones reales de cerca, entrar en hangares y conocer cómo han evolucionado las aeronaves despierta la curiosidad y la imaginación de quienes sueñan con volar.

No te pierdas: los hangares con más de 30 aviones, junto a la colección de helicópteros, uniformes y maquetas que recorren la historia de la aeronáutica en España.

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Matadero Madrid

  • Arte
  • Legazpi
Matadero Madrid
Matadero Madrid
Matadero Madrid

¿Por qué está bien para niños? Porque combina cultura, creatividad y aprendizaje práctico en un mismo espacio. Los talleres familiares acercan el arte, la música y la lectura de una forma divertida, mientras que otras actividades fomentan habilidades como el equilibrio o la movilidad de manera lúdica.

No te pierdas: los talleres, la bici-escuela de Mobeo para aprender a montar en bici y la programación de la Casa del Lector, perfecta para despertar el gusto por la lectura.

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Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

  • Museos e instituciones
  • Centro
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Museo Thyssen-Bornemisza

¿Por qué está bien para niños? Porque acerca el arte desde el juego y la participación activa. Las visitas familiares, adaptadas a diferentes edades, proponen actividades pensadas para que los niños observen, pregunten y descubran las obras de una forma divertida y educativa.

No te pierdas: las visitas guiadas para familias, diferenciadas por franjas de edad, que combinan recorrido por el museo y actividades lúdicas.

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Museo de Bomberos de Madrid

  • Museos e instituciones
  • Madrid
Museo de Bomberos de Madrid
Museo de Bomberos de Madrid
Ayuntamiento de Madrid

¿Por qué está bien para niños? Porque acerca una profesión que les fascina de una forma muy visual y comprensible. El recorrido permite seguir paso a paso el trabajo de un bombero, desde que suena la sirena hasta la salida del camión.

No te pierdas: la colección histórica con vehículos, uniformes y herramientas originales. Lo que más les gustará será la explicación del proceso completo de actuación de los bomberos, que ayuda a entender su trabajo de ayer y de hoy.

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Centro Cultural Conde Duque

  • Arte
  • Conde Duque
  • Crítica de Time Out
Centro Cultural Conde Duque
Centro Cultural Conde Duque

¿Por qué está bien para niños? Porque integra a los más pequeños en una programación cultural actual y muy variada. Talleres, cine y conciertos adaptados permiten que descubran el arte y la cultura contemporánea de una forma cercana, participativa y divertida.

No te pierdas: las actividades infantiles y familiares dentro de su programación cultural, con propuestas innovadoras que invitan a disfrutar del arte juntos.

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Museo Geominero

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  • Chamberí
Museo Geominero
Museo Geominero
Museo Geominero

¿Por qué está bien para niños? Porque despierta el interés por la ciencia y la historia de la Tierra a través de piezas espectaculares. Los fósiles, rocas y minerales convierten la visita en una experiencia educativa y entretenida.

No te pierdas: la colección de fósiles, con ejemplares tan llamativos como los mastodontes del Plioceno y el Mioceno o el cocodrilo del Jurásico.

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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

  • Museos e instituciones
  • Lavapiés
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Museo Reina Sofía

¿Por qué está bien para niños? Porque demuestra que el arte contemporáneo también puede ser cercano y divertido. A través de talleres y actividades educativas los niños aprenden a observar, experimentar y expresarse mientras descubren las obras y los artistas del museo.

No te pierdas: los talleres y propuestas familiares vinculados tanto a la colección permanente como a las exposiciones temporales.

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Museo EMT

  • Museos e instituciones
  • Madrid
Museo EMT
Museo EMT
Museo EMT

¿Por qué está bien para niños? Porque acerca la historia de la ciudad de una forma muy visual y sorprendente. Ver autobuses antiguos de cerca, descubrir cómo eran las paradas y los mapas de otras épocas y recorrer la evolución del transporte urbano despierta la curiosidad de los más pequeños.

No te pierdas: la colección de autobuses históricos, incluidos los de dos pisos, y los elementos originales como marquesinas, asientos y mapas que muestran cómo se movía por Madrid en el pasado.

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Museo del Prado

  • Museos e instituciones
  • Arte y diseño
  • Retiro
Museo del Prado
Museo del Prado
Shutterstock

¿Por qué está bien para niños? Porque permite descubrir el arte clásico de una forma participativa y adaptada a su edad. Las visitas-taller convierten el recorrido por el museo en una experiencia activa en la que los niños observan, crean y aprenden mientras se acercan a las grandes obras de la pintura.

No te pierdas: las visitas-taller para niños y familias sobre la colección permanente o las exposiciones temporales.

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Museo del Ferrocarril

  • Museos e instituciones
  • Interés especial
  • Delicias
Museo del Ferrocarril
Museo del Ferrocarril
Museo del Ferrocarril

¿Por qué está bien para niños? Porque permite viajar en el tiempo a través del mundo del ferrocarril. Las antiguas locomotoras, vagones y maquetas llaman la atención de los más pequeños.

No te pierdas: la colección de locomotoras históricas y las actividades infantiles del museo, además del Mercado de Motores, que se celebra el segundo fin de semana de cada mes y añade un plan extra a la visita.

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Museo Naval

  • Museos e instituciones
  • Militar y marítimo
  • Centro
Museo Naval
Museo Naval
Museo Naval

¿Por qué está bien para niños? Porque convierte la historia naval en una aventura llena de relatos y personajes. Los objetos, mapas e instrumentos despiertan la imaginación, mientras que las actividades paralelas ayudan a entender las grandes expediciones y viajes marítimos de una forma cercana y entretenida.

No te pierdas: el gran mapa mural con las rutas de los navegantes, los talleres, las visitas guiadas teatralizadas y los cuentacuentos.

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