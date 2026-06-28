En los grandes museos y espacios culturales, los más pequeños de la casa también pueden disfrutar

¿Os parece una locura ir al Museo del Prado con vuestros hijos? ¿No se os ocurriría llevarles a ver una exposición a La Casa Encendida o al CaixaForum? ¿Creéis que se aburrirían en el Thyssen? ¡Error! Todas estas pinacotecas, museos y galerías cuentan con actividades pensadas para los más pequeños de la casa con el objetivo de que aprendan a disfrutar del arte desde la infancia y además se diviertan.

Madrid tiene también otros espacios que han nacido como templos donde imaginar, soñar, cuestionar, descubrir y preguntar. Desde lugares dedicados al mundo del fútbol hasta experiencias inmersivas o incluso un museo muy dulce, aquí tienes una selección de museos para ir con niños en Madrid.

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