Suscríbete
Idioma:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Abre la única pastelería en Madrid especializada en la emblemática tarta tres leches: la nueva terraza para merendar en Chamberí

Dos jóvenes acaban de estrenar el obrador donde elaboran tu próxima perdición dulce para comer en porciones

Gorka Elorrieta
Escrito por
Gorka Elorrieta
Editor de Gastronomía, Time Out Madrid
Felipa
Felipa | Felipa
Publicidad

Cada vez vemos más pastelerías apostando por el monoproducto. Obviamente te puedes tomar un café de especialidad, comerte una tostada salada y elegir otro bocado dulce diferente a la especialidad de la casa pero lo cierto es que la apuesta es clara y firme. Ya os hablamos con los brownies de Melt o las madeleines de Ocraline. Hoy os ponemos sobre la pista de vuestro próximo pecado dulce.   

Felipa
FelipaFelipa

Nuevos jóvenes emprendedores y amigos, Camila y Gustavo, acaban de levantar la persiana de un obrador en Chamberí y han desplegado varias mesas en la terraza para estrenar estas mañanaa/tardes de verano adelantado. Salvo los lunes, abren a diario desde las 08:00. Así que si queréis inaugurar el local con un desayuno, aquí preparan un buen café y tienen una breve carta con planes salados (por ejemplo, un sándwich grilled cheese con mermelada de bacon) y dulces, con boles de granola casera y fruta de temporada. 

Felipa
FelipaFelipa

Pero ellos han abierto para elaborar la mejor tarta tres leches de Madrid. Y como buque insignia de la casa que es, lo preparan y presentan en diferentes versiones más allá del formato clásico con una base húmeda de tres leches cubierta con una mousse de nata y dulce de leche. Hay opciones con yuzu y merengue flambeado, con matcha (el té de moda), con especias chai -canela, cardamomo y clavo- con drizzle de caramelo salado, con doble dulce de leche (en el relleno y la cobertura para los muy golosos) y de frambuesa y leche tostada. Se llaman Felipa, en homenaje a la abuela de Camila que tiene la receta original de este postre, y están en Santa Engracia 56. 
Podéis probar cualquiera de estos versiones en el mismo local porque se sirven en medidas porciones o llevaros un mix para casa porque las empaquetan como piezas cuadradas que pueden combinarse entre sí y crear así tu propia tarta. 

Felipa
FelipaFelipa

NO TE LO PIERDAS: Nuestras últimas recomendaciones para comer en Madrid

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de comidas icónicas
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.