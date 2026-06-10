Cada vez vemos más pastelerías apostando por el monoproducto. Obviamente te puedes tomar un café de especialidad, comerte una tostada salada y elegir otro bocado dulce diferente a la especialidad de la casa pero lo cierto es que la apuesta es clara y firme. Ya os hablamos con los brownies de Melt o las madeleines de Ocraline. Hoy os ponemos sobre la pista de vuestro próximo pecado dulce.

Felipa Felipa

Nuevos jóvenes emprendedores y amigos, Camila y Gustavo, acaban de levantar la persiana de un obrador en Chamberí y han desplegado varias mesas en la terraza para estrenar estas mañanaa/tardes de verano adelantado. Salvo los lunes, abren a diario desde las 08:00. Así que si queréis inaugurar el local con un desayuno, aquí preparan un buen café y tienen una breve carta con planes salados (por ejemplo, un sándwich grilled cheese con mermelada de bacon) y dulces, con boles de granola casera y fruta de temporada.

Felipa Felipa

Pero ellos han abierto para elaborar la mejor tarta tres leches de Madrid. Y como buque insignia de la casa que es, lo preparan y presentan en diferentes versiones más allá del formato clásico con una base húmeda de tres leches cubierta con una mousse de nata y dulce de leche. Hay opciones con yuzu y merengue flambeado, con matcha (el té de moda), con especias chai -canela, cardamomo y clavo- con drizzle de caramelo salado, con doble dulce de leche (en el relleno y la cobertura para los muy golosos) y de frambuesa y leche tostada. Se llaman Felipa, en homenaje a la abuela de Camila que tiene la receta original de este postre, y están en Santa Engracia 56.

Podéis probar cualquiera de estos versiones en el mismo local porque se sirven en medidas porciones o llevaros un mix para casa porque las empaquetan como piezas cuadradas que pueden combinarse entre sí y crear así tu propia tarta.

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