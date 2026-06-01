Ha sido la preferida de la capital durante los días que la conocida competición ha parado en Moratalaz

Una edición con temática de la costa oeste americana, la introducción de deliciosas tartas de queso y un objetivo: encontrar la mejor hamburguesa de España. Y, en esta ocasión, la corona se queda en Madrid. The Champions Burger ha parado en Moratalaz, con su ruta 'California Dreaming' y, finalmente, ya tenemos ganador.

Dalù Burger Dalù Burger

Esta hamburguesería de Madrid, ganadora de The Champions Burger en Moratalaz

La hamburguesería madrileña Dalú Burger ha ganado en casa. Su 'Legend Winner' ha sido la preferida de la capital durante los 18 días que The Champions Burger ha parado en Moratalaz, gracias a una receta que usa ingredientes como pan brioche, carne premium de ternera, queso ahumado, costilla deshilachada al estilo americano con beicon dulce, crujiente de cebolla, y salsas de beicon ahumada y Emmy. El resultado es una hamburguesa de sabor profundo, con toques dulces y crujientes.

En segunda posición, sube al podio el establecimiento zaragozano Madison, con su 'Pink Paradise'. Una elaboración con estética californiana que incorpora un brioche rosa con polvo Paradise, una carne fat smash de chuletón como base, acompañado de carrillada ibérica cocinada a baja temperatura, guanciale italiano caramelizado, queso chédar madurado, beiconcitos, crema agria y la salsa Malibú, que aporta el toque final.

Cierra el top 3 la hamburguesería Rico, llegada desde Almería, con 'La Ganadora', una receta de pan brioche artesanal y carne 'fat smash' de wagyū selección gourmet, acompañada de beicon caramelizado, lluvia de queso parmesano, cebolla crujiente y chédar fundido. Se completa con su salsa Rico.

Dalù Burger Dalù Burger

El reconocimiento al 'Favorito local' ha sido para la 'Mafiosa Honey', de Bandido's Burger, con un brioche de patata y una carne smash de vaca prémium acompañada de chédar rojo fundido. Se suma un queso latino asado bañado en miel que aporta un matiz goloso, mermelada de beicon, cebolla al estilo Texas y crujiente y las salsas Bandidos y de chili dulce.

En esta edición se incorporaba la novedad de las tartas de queso de The Champions Cheesecake, presentadas por diez de los mejores obradores del panorama nacional, con ingredientes tan inesperados como filipinos, frambuesa helada o crema de pistacho Dubái, entre muchos otros.

Las mejores hamburguesas que puedes probar en Madrid

El mapa de hamburgueserías de la capital está repleto de propuestas que no te puedes perder. Entre las mejores hamburguesas de Madrid se encuentran la 'Picanto', de Briochef; la 'Bacon Juancheeseburger', de Juancho's BBQ; la 'Super Frankie Cheese', de Frankie Burgers o la 'Rib Eye', de The Fitzgerald.

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